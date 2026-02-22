Survivor: Ιωάννα Δεσύλλα κατά Σηφάκη - «Μου την έπεφτε ξεκάθαρα ο Μιχάλης»

Το Survivor επιστρέφει με νέο επεισόδιο απόψε Κυριακή (22/2) της Αποκριάς στις 21.00 στον ΣΚΑΪ και εάν κρίνουμε από το τρέιλερ, το ενδιαφέρον θα μονοπωλήσουν οι Επαρχιώτες με τον Μιχάλη Σηφάκη στο στόχαστρο και την Ιωάννα Δεσύλλα, μιλώντας στην κάμερα, να κάνει λόγο για παρενόχληση από μεριάς του.

«Εθελοτυφλούσα, μου την έπεφτε ξεκάθαρα ο Μιχάλης, εθελοτυφλούσα και έλεγα "έλα μωρέ, για πλάκα το κάνει", τύπου "έλα, ξάπλωσε λίγο δίπλα μου", λίγο ακούμπαγε», θα πει, μεταξύ άλλων η Ιωάννα Δεσύλλα, ενώ και η Αναστασία Στεργίου με τη σειρά της θα κάνει λόγο για «χούφτωμα».

Δεν ξέρουμε ακόμα εάν το παραπάνω θέμα θα τεθεί προς συζήτηση στο σημερινό (22/2) Συμβούλιο του Νησιού ή άλλη στιγμή για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του Μιχάλη Σηφάκη, αλλά το σίγουρο είναι ότι το χάσμα ανάμεσα στον πρώην ποδοσφαιριστή και την Ιωάννα Δεσύλλα είναι αγεφύρωτο.

Αυτό θα φανεί για ακόμα μία φορά όταν στην παραλία των Επαρχιωτών θα φτάσει μια εξτρά μερίδα, μέρος της οποίας δείχνει ο Σηφάκης να προσφέρει στον Μάνο Μαλλιαρό.

Τότε η Ιωάννα θα επέμβει κατηγορώντας τον Μιχάλη ότι το παίζει καλός επειδή γράφουν οι κάμερες, αλλά πίσω από την πλάτη του Μάνου και του Γιώργου Πολύχρου λέει ότι «για ένα πιάτο φαγητό θα πουλούσαν και τη μάνα τους».

Η μάλλον... εκρηκτική συνέχεια στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε (22/2) στις 21.00 στην οθόνη του ΣΚΑΪ.