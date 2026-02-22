ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει απόψε (22/02) τoν Παναθηναϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 22η αγωνιστική της Super league με σέντρα στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.
Το ματς θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας των Κρητικών.
Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για πρώτη φορά φέτος καθώς το ματς του πρώτου γύρου είχε αναβληθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πάγκο του ΟΦΗ κάθεται ο Χρήστος Κόντης, που απομακρύνθηκε από το «τριφύλλι» για να έρθει ο Ράφα Μπενίτεθ.
Για τους Κρητικούς, αμφίβολοι είναι οι Μπόρχα Γκονθάλεθ και Χουάν Νέιρα ενώ επιστρέφει ο Σενγκέλια.
Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν χωρίς τους Ντέσερς, Πελίστρι, Τσιριβέγια, Κώτσιρα.
Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)
- AEK 49
- Ολυμπιακός 47
- ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)
- Λεβαδειακός 39
- Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.)
- Άρης 27
- Βόλος 26
- ΟΦΗ 25 (20 αγ.)
- Ατρόμητος 21
- Παναιτωλικός 21
- Κηφισιά 20 (20 αγ.)
- ΑΕΛ Novibet 20
- Αστέρας Τρίπολης 16
- Πανσερραϊκός 9
*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
H 22η αγωνιστική
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
- Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)
- Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)
Kυριακή 22 Φεβρουαρίου
- ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)
- Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)
- ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)
- Αρης – Κηφισιά (7μμ)
- ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)
- Ποιοι κυβερνούσαν τη Μαφία; Οι Πέντε Οικογένειες που έγιναν θρύλος
- Antigoni: Πολύ πριν τη Eurovision, όταν έμπαινε στο βρετανικό Love Island
- Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ - Ποια θα είναι ανοιχτά
- Οι Δύο Ξένοι φεύγουν και μια αγαπημένη κωμική σειρά επιστρέφει τα μεσημέρια στο Mega
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.