ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει απόψε (22/02) τoν Παναθηναϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 22η αγωνιστική της Super league με σέντρα στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Το ματς θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας των Κρητικών.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για πρώτη φορά φέτος καθώς το ματς του πρώτου γύρου είχε αναβληθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πάγκο του ΟΦΗ κάθεται ο Χρήστος Κόντης, που απομακρύνθηκε από το «τριφύλλι» για να έρθει ο Ράφα Μπενίτεθ.

Για τους Κρητικούς, αμφίβολοι είναι οι Μπόρχα Γκονθάλεθ και Χουάν Νέιρα ενώ επιστρέφει ο Σενγκέλια.

Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν χωρίς τους Ντέσερς, Πελίστρι, Τσιριβέγια, Κώτσιρα.

Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)

AEK 49 Ολυμπιακός 47 ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.) Λεβαδειακός 39 Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.) Άρης 27 Βόλος 26 ΟΦΗ 25 (20 αγ.) Ατρόμητος 21 Παναιτωλικός 21 Κηφισιά 20 (20 αγ.) ΑΕΛ Novibet 20 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 9

*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H 22η αγωνιστική

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)

Kυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)

Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)

Αρης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)