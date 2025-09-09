Μενού

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Σε Λεωφόρο ή ΟΑΚΑ το ματς

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ μένει να φανεί αν θα γίνει σε ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο.

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
Φάση από αγώνα ΟΦΗ - ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Εκτός από την έδρα της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό (σ.σ. ορίστηκε για το Πανθεσσαλικό στον Βόλο), στο Δ.Σ. της Λίγκας τέθηκε και το ζήτημα του γηπέδου του αγώνα του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ.

Όπως είχατε ενημερωθεί ο αγωνιστικός χώρος στο Παγκρήτιο Στάδιο δεν έχει φτάσει στο 100% και τελικά το παιχνίδι θα γίνει εκτός Κρήτης.

Πρόθεση ήταν από τη στιγμή που η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς θα ταξιδέψει ούτως ή άλλως ώστε να βρεθεί στην Αθήνα να μην κάνει περαιτέρω μετακίνηση ώστε να παίξει στην επαρχία.

