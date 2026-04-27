ΟΦΗ: Πήρε φωτιά η Κρήτη για τους Κυπελλούχους Ελλάδας - Live εικόνα από τη φιέστα

Σε μία φιέστα άνευ προηγουμένου μπήκε το Ηράκλειο, με δεκάδες φίλους του ΟΦΗ να γιορτάζουν την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον κρητικό όμιλο, με τους θριαμβευτές να αποθεώνονται.

Οι Ηρακλειώτες επικράτησαν στο Πανθεσσαλικό στάδιο του ΠΑΟΚ με 3-2 στον τελικό και κατάφερε τη δεύτερη μόλις τέτοια διάκριση στην ιστορία του, καθώς μετά από 39 χρόνια, κάνει χώρο στην τροπαιοθήκη του, όπως αναφέρει και το gazzetta.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο ΟΦΗ θα γιορτάσει την κατάκτηση του Κυπέλλου μαζί με τους φιλάθλους του στην παρέλαση με το ανοιχτό πούλμαν στο Ηράκλειο.

Η φιέστα θα ξεκινήσει περί τις 18:00 από την ιστορική έδρα της ομάδας, το «Γεντί Κουλέ» και θα φτάσει ως το κέντρο του Ηρακλείου, με την ομάδα να γνωρίζει την αποθέωση από τους φίλους της που θα βγουν στους δρόμους της πόλης.

