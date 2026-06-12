Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Ο 65χρονος υποστηρίζει ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα, Παρασκευή (12/06), ο 65χρονος Ιταλός συλληφθείς για τη διπλή δολοφονία, μητέρας και γιου, στο Αίγιο.

Ο άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τις ανθρωποκτονίες και για οπλοκατοχή, επιμένει στην αθωότητά του, ωστόσο οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που φαίνεται να δείχνουν ότι ήταν αυτός που σκότωσε την 54χρονη και τον 26χρονο.

Χθες, Πέμπτη (11/06), αστυνομικοί τον πήγαν πάλι στο σπίτι του εγκλήματος σε μία προσπάθεια να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς βρήκε τους νεκρούς, όπως υποστηρίζει.

Εκεί και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο άνδρας ισχυρίστηκε πως μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν.

Η εξέταση στο μαχαίρι που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για τους φόνους, βγήκε καθαρό.

Τα στοιχεία σε βάρος του

Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι οι νεκροί έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε και τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο. Ειδικότερα, η γυναίκα έφερε 20 τραύματα, ενώ ο γιος της 6.

Τα στοιχεία που δείχνουν τον 65χρονο ως τον δράστη είναι αρκετά. Αρχικά, δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης στο σπίτι, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα πως ήταν δουλειά από μέσα.

Επίσης, ο χώρος μύριζε οινόπνευμα κάτι που δείχνει πως ο Ιταλός υπήκοος ίσως είχε επιχειρήσει να κρύψει τα στοιχεία, καθαρίζοντας σχολαστικά. Επίσης, υπήρχαν κηλίδες αίματος στα ρούχα του, που είχε επιχειρήσει να πλύνει.

Και ο ίδιος ο 65χρονος μύριζε οινόπνευμα, αλλά δεν είχε πιεί.

Η απάντηση στο ποιος είναι ο δολοφόνος κρύβεται στα νύχια της 54χρονης, που είχε καταφέρει να παλέψει με τον δράστη και έχει γενετικό υλικό του. Ωστόσο, οι εξετάσεις DNA θα αργήσουν λίγο να βγουν.

Αναζητούνται τα κίνητρα

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθεί το κίνητρο του διπλού φονικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα, τόσο οικονομικής όσο και προσωπικής φύσεως.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μητέρα είχε πουλήσει ένα οικόπεδο που διέθετε στο Αίγιο και έδωσε όλα τα χρήματα στον γιο της.

«Έχω βάλει και εγώ λεφτά στο σπίτι, έχω επενδύσει εγώ, δεν θα πάρω τίποτα από την πώληση του οικοπέδου» φέρεται να έλεγε εκείνος, αντιδρώντας στο ότι όλα τα χρήματα πήγαν στο παιδί της.

Επιπλέον, υπάρχουν πληροφορίες πως ο 26χρονος είχε σκοπό να πάρει τη μητέρα του μαζί του στη Γερμανία, κάτι το οποίο δεν ήθελε ο άνδρας.