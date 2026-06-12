Η προαναγγελθείσα αιματηρή επίθεση της Χρυσής Αυγής στους Αιγύπτιους ψαράδες στο Πέραμα

«Κοιμήθηκα στην ταράτσα όπως συνηθίζω, γύρω στις 2-3 η ώρα, ένιωσα χτυπήματα στα πόδια μου. Ήμουν σκεπασμένος με λεπτή κουβέρτα. Τράβηξα την κουβέρτα και είδα ότι πάρα πολλά άτομα με μαύρες μπλούζες ήταν από πάνω μου. Είδα ότι κρατούσαν σίδερα και ξύλα και με χτυπούσαν με αυτά και με κλωτσιές.

» Πέθανα πραγματικά, πέθανα…Όταν με χτυπούσαν ένιωθα ότι έχω πεθάνει. Άκουσα, σαν σε όνειρο, μια λέξη, έλεγαν ''πάμε'' και ενώ ήξεραν ότι σχεδόν έχω πεθάνει. Όταν συνήλθα κατάλαβα ότι ήμουν στο ασθενοφόρο. Χάθηκα ξανά, δε θυμάμαι αν ήταν πέντε λεπτά ή δύο ώρες αλλά ήμουν πεθαμένος.

Ξανασυνήλθα όταν ήμουν στο νοσοκομείο, αλλά δεν ξέρω τι ώρα ήταν. Τα δόντια μου ήταν σπασμένα, δώδεκα ράμματα στο κεφάλι, τρία κατάγματα στο σαγόνι. Από το κεφάλι μέχρι τα πόδια ήμουν σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Όταν συνήλθα είπα στους φίλους μου ότι θέλω να πάω να πεθάνω στην Αίγυπτο, κοντά στα παιδιά μου».

Αυτό ήταν μόνο ένα μικρό μέρος της κατάθεσης του Αιγύπτιου αλιεργάτη, Εμπάρακ Αμπουζίντ, τον Απρίλιο του 2023, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας.

Αυτό ήταν μόνο ένα μικρό παράδειγμα του τι σημαίνει φασισμός και πόσο άσχημο και τρομακτικό είναι το πρόσωπό του.

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 12 Ιουνίου 2012, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, «μεθυσμένοι» από τη δύναμη που τους έδωσε η είσοδος του νεοναζιστικού μορφώματος στη Βουλή, ένιωθαν παντοδύναμοι και συνέχισαν τη φονική δράση τους με μεγαλύτερη ένταση, στοχοποιώντας ακόμα και ανυποψίαστους ανθρώπους την ώρα που αυτοί κοιμόντουσαν.

Η δολοφονικού χαρακτήρα επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα ήταν μόνο η αρχή ενός δράματος που θα ολοκληρωνόταν 15 μήνες αργότερα με τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα.

«Θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή»

Όταν η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, βρισκόταν σε τροχιά ανόδου, θεώρησε πως οι φτωχογειτονιές του Πειραιά και ειδικά το Πέραμα και η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ήταν ένας προνομιακός χώρος δράσης για τα τάγματα εφόδου.

Με την ανοχή του κράτους, οι χρυσαυγίτες σκορπούσαν τον τρόμο και τον φόβο σε οποιονδήποτε δεν ήταν δικός τους. Η «ρίζα» του κακού που τελικά οδήγησε στη δολοφονία του Φύσσα, βρισκόταν στη δράση της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα. Από εκεί ξεκινούσαν όλα.

Σε μια δεδομένη χρονική στιγμή οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής ένιωσαν πως ήταν ατρόμητοι. Ένιωσαν πως κανείς δεν μπορούσε να τους «ακουμπήσει» και πως μπορούν να κάνουν ότι θέλουν. Ήταν η στιγμή που αποφάσισαν να κάνουν εκείνο το βήμα παραπάνω.

Ήθελαν να χυθεί αίμα. Το έκαναν συνέχεια με μετανάστες, είτε δρώντας μεμονωμένα είτε σε οργανωμένα σε τάγματα εφόδου, αλλά αυτό δεν τους έφτανε. Ήθελαν να κάνουν «θόρυβο». Να δείξουν πως οι δρόμοι τους ανήκουν. Και όλα αυτά δεν είναι λόγια του αέρα.

Έχουν προκύψει μέσα από τη δίκη. Μέσα από τα όσα κατέγραψε το «βαλιτσάκι» της ΕΥΠ που κατέγραφε τις συνομιλίες τους. Ήθελαν αίμα και ήθελαν να γίνει και γνωστό πως αυτό το αίμα το έχυσαν αυτοί. Και το έκαναν.

Στις 12 Ιουνίου 2012, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, περίπου 20 μέλη της Χρυσής Αυγής – 10 κατά την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας - εξαπέλυσαν επίθεση σε Αιγύπτιους ψαράδες της ιχθυόσκαλας Κερατσινίου.

Οι χρυσαυγίτες επιχείρησαν να επιτεθούν στους τρεις που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι. Ο Αμπού Χαμέντ Σαάντ και τα αδέρφια του Αμπού Χαμέντ Μοχάμεντ και Αμπού Χαμέντ Αχμέντ αμύνθηκαν, στην ουσία σε πρώτη φάση οχυρώθηκαν, μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια κατάφεραν να διαφύγουν από τη δολοφονική μανία των χρυσαυγιτών.

Δεν έγινε το ίδιο, ωστόσο, και με τον 28χρονο πατέρα τριών παιδιών, Αμπουζίντ Εμπάρακ, ο οποίος κοιμόταν στην ταράτσα και έτσι δεν είχε τρόπο διαφυγής.

Οι χρυσαυγίτες ανέβηκαν στην ταράτσα του σπιτιού, όπου κοιμόταν ο Αμπουζίντ και άρχισαν να τον χτυπούν άγρια με ξύλα και σιδερένιους λοστούς κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο και να υποχρεωθεί να τρέφεται με καλαμάκι γιατί του είχαν σπάσει το σαγόνι και τη μύτη.

Λίγο αργότερα η αστυνομία συνέλαβε έξι άτομα – 5 άντρες και 1 δεκαοχτάχρονη γυναίκα – στη Λ. Σχιστού που εμπλέκονταν στην επίθεση. Τους απέδωσαν κατηγορίες για βαριά απρόκλητη σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης περιουσίας – καθώς εκτός από την μονοκατοικία, έσπασαν και 2 αυτοκίνητα και 1 τρίκυκλο που ήταν παρκαρισμένα έξω από την οικία ιδιοκτησίας των αλιεργατών – και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Αναστάσιος Πανταζής, ο αποκαλούμενος και πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα.

Η συγκεκριμένη επίθεση είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τον τότε βουλευτή της Χρυσής Αυγής Γιάννη Λαγό ο οποίος λίγες ώρες πριν την επίθεση μιλώντας σε ομοϊδεάτες του στην καφετέρια «Αίνιγμα» στο Πέραμα, μεταξύ άλλων, είχε πει:

«Έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων για κάποια θέματα που έχετε εδώ στην ιχθυόσκαλα, στο Κερατσίνι, με τους Αιγύπτιους που κάνουν ό,τι θέλουν, που πουλάν τα ψάρια όπως θέλουν, που τα παίρνουν από όπου θέλουν, γενικά δε δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Ε, λοιπόν, εμείς τους λέμε ότι από δω και πέρα θα δίνουν λογαριασμό, θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή».

«Έλα έξω να σου μάθω ποια είναι η Χρυσή Αυγή»

Ο Αμπού Χαμέντ Σαάντ ήταν εκείνος που αναγνώρισε τον Πανταζή ως τον άνθρωπο που ηγούνταν του τάγματος εφόδου. Όπως είχε καταθέσει ο μάρτυρας στο εφετείο, ο Πανταζής είχε ένα ξύλο στο χέρι του και χτυπούσε το παράθυρο και φώναζε βρίζοντας τον αδελφό του.

Λίγο νωρίτερα είχε περιγράψει ότι «σπάσανε το παράθυρο, κρατούσαν ξύλα και σίδερα, αυτό κράτησε περίπου πέντε λεπτά, κάποιος φώναζε «'έλα έξω να σου μάθω ποια είναι η Χρυσή Αυγή».

Ο Αιγύπτιος ψαράς περιέγραψε στο δικαστήριο με κάθε λεπτομέρεια τις στιγμές αγωνίας που έζησαν.

«Ήρθαν και στην πόρτα όσο κρατούσαμε τα παράθυρα. Άρχισαν να τη χτυπάνε να ανοίξει, ήταν κλειδωμένα, έσπασαν τα τζάμια με πυροσβεστήρα και τον έριξαν και έκαναν όλο το σπίτι άσπρο μέσα.

» Αρχίσαμε να φωνάζουμε ''βοήθεια''. Πρώτα έκαναν ό,τι έκαναν στον Αμπουζίντ και μετά κατέβηκαν σ’ εμάς. Άνοιξα την πόρτα, ο αδερφός μου έλεγε ''μην ανοίξεις, μπορεί να είναι ακόμα έξω''. Μόλις άνοιξα άκουσα τη φωνή του (σσ: του Αμπουζίντ) να φωνάζει ''βοήθεια''. Όλο το πρόσωπό του ήταν μέσα στα αίματα. Τον κατεβάσαμε κάτω, και πήραμε τηλέφωνο την αστυνομία και ασθενοφόρο».

Από την πλευρά τους - και κατά τη συνήθη τακτική τους - οι χρυσαυγίτες έκαναν ότι δεν άκουσαν, δεν είδαν και δεν ήξεραν τίποτα. Ειδικά, μάλιστα, ο πυρηνάρχης του νεοναζιστικού μορφώματος, σύμφωνα με τα όσα είχε αποκαλύψει η εφημερίδα «Καθημερινή» σε απολογητικό υπόμνημα που είχε, τότε, καταθέσει είχε αρνηθεί την ανάμειξή του στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι τη στιγμή της επίθεσης εκείνος βρισκόταν σε εστιατόριο στο Πέραμα!

Είχε αμφισβητήσει την αξιοπιστία των μαρτύρων που τον είχαν αναγνωρίσει λέγοντας ότι βρισκόταν σε μακρινή απόσταση και ότι «δεν μπορούν να προβούν σε ουδεμία αναγνώριση».

Το... καλύτερο, ωστόσο, ήταν ότι είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με τη «Χρυσή Αυγή» κάνοντας λόγο ενώπιον της 4ης ανακρίτριας για «ακρότητες του κυρίου Κασιδιάρη τις οποίες και καταδικάζω. Δεν θα πληρώσω εγώ την αντιπαράθεση της Χρυσής Αυγής και των αριστερών κομμάτων»!

Τον Μάρτιο του 2026 για δεύτερη φορά η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

Το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων ομόφωνα υιοθέτησε την πρωτόδικη απόφαση και έκρινε ενόχους την ηγεσία του κόμματος και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ενώ έκρινε ενόχους και τους υπολοίπους 24 κατηγορούμενους ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Κατά περίπτωση κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα.

Για την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας οι πέντε κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Δημήτρη Αγριογιάννη, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαριά, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και φυσικά Αναστάσιο Πανταζή ο οποίος είχε εμπλοκή και στην επίθεση σε βάρος των αφισοκολλητών του ΠΑΜΕ αλλά και στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.