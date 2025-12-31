Οι 10 Έλληνες του εξωτερικού που μας καθήλωσαν μέσα στο 2025

Ο ένας διαπρέπει στην Πορτογαλία, ο άλλος τα... έσπασε στο Βέλγιο, πιο δίπλα ήρθε η μεταγραφή της καριέρας του. Η Ελλάδα βλέπει όλο και περισσότερα ελληνόπουλα να ανοίγουν τα φτερά τους για το εξωτερικό και πλέον είναι συχνό φαινόμενο να αποτελούν και βασικές μονάδες στις ομάδες που πηγαίνουν.

Άλλοι κοστίζουν δεκάδες εκατομμύρια, άλλοι βλέπουν τα κλαμπ τους να απορρίπτουν τέτοιες προτάσεις και πλέον οι ατομικές διακρίσεις έρχονται με μεγαλύτερη συχνότητα στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

