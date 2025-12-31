Οι 10 Έλληνες του εξωτερικού που μας καθήλωσαν μέσα στο 2025

Ο ένας διαπρέπει στην Πορτογαλία, ο άλλος τα... έσπασε στο Βέλγιο, πιο δίπλα ήρθε η μεταγραφή της καριέρας του. Η Ελλάδα βλέπει όλο και περισσότερα ελληνόπουλα να ανοίγουν τα φτερά τους για το εξωτερικό και πλέον είναι συχνό φαινόμενο να αποτελούν και βασικές μονάδες στις ομάδες που πηγαίνουν.
Άλλοι κοστίζουν δεκάδες εκατομμύρια, άλλοι βλέπουν τα κλαμπ τους να απορρίπτουν τέτοιες προτάσεις και πλέον οι ατομικές διακρίσεις έρχονται με μεγαλύτερη συχνότητα στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 19χρονου στη Ρόδο: «Η χειροβομβίδα δεν έσκασε στα χέρια του»
- Eπική Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Όταν η Κορομηλά πνιγόταν στα μπαλόνια και ο Σχοινάς έκανε πρόταση γάμου στη Γαρμπή
- Χάιντι Κλουμ: Ο φωτογραφικός φακός την «τσάκωσε» τόπλες σε παραλία της Καραϊβικής
- Επέστρεψε το έθιμο του «βαρελιού» μετά από 90 χρόνια - Πώς καθιερώθηκε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.