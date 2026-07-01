Οι αφανείς νικητές του Μουντιάλ

Mε το Μουντιάλ να έχει μαγνητίσει τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, μερικές από τις μάρκες που αποσπούν τη μεγαλύτερη δημοσιότητα δεν είναι καν επίσημοι χορηγοί του. Η λίστα των επίσημων χορηγών για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, που φιλοξενείται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, περιλαμβάνει παγκόσμια ονόματα όπως η Adidas, η Coca-Cola και η Qatar Airways.

Αλλά ακόμη και πριν ξεκινήσει η γιορτή του ποδοσφαίρου, τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν σε εταιρείες όπως η Levi Strauss, η Taco Bell και η αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών Buc-ee’s με έδρα το Τέξας. Μερικές έχουν κερδίσει έδαφος στα social media για τις δημιουργικές στρατηγικές τους στο μάρκετινγκ, ενώ άλλες έχουν επωφεληθεί από την οργανική ανταπόκριση των πελατών με την εισροή διεθνών παικτών και οπαδών.

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