Οι αφανείς νικητές του Μουντιάλ

Mε το Μουντιάλ να έχει μαγνητίσει τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, μερικές από τις μάρκες που αποσπούν τη μεγαλύτερη δημοσιότητα δεν είναι καν επίσημοι χορηγοί του. Η λίστα των επίσημων χορηγών για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, που φιλοξενείται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, περιλαμβάνει παγκόσμια ονόματα όπως η Adidas, η Coca-Cola και η Qatar Airways.
Αλλά ακόμη και πριν ξεκινήσει η γιορτή του ποδοσφαίρου, τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν σε εταιρείες όπως η Levi Strauss, η Taco Bell και η αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών Buc-ee’s με έδρα το Τέξας. Μερικές έχουν κερδίσει έδαφος στα social media για τις δημιουργικές στρατηγικές τους στο μάρκετινγκ, ενώ άλλες έχουν επωφεληθεί από την οργανική ανταπόκριση των πελατών με την εισροή διεθνών παικτών και οπαδών.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά την εμπρηστική επίθεση
- Η Τούνη ανεμίζει τα 500ευρα σε πισίνα στο Μπαλί και κάνει τον Λιάγκα να ξεσπά: «Ντρέπεται και η ντροπή»
- Πετράλωνα: «Άστεγοι» και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας, υπέστη ζημιές μετά την κατάρρευση
- Δώρα Χρυσικού: «Εγώ δούλευα με καρκίνο και ο άλλος καθόταν στον καναπέ» - Τι είπε για τον πρώην της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.