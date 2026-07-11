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Οι Νορβηγοί έκλεψαν ξανά την παράσταση: Εντυπωσιακό «Viking Row» πριν από τον προημιτελικό με την Αγγλία

Το viral «Viking Row» επέστρεψε και οι Νορβηγοί φίλαθλοι έδωσαν τον παλμό πριν από τον αγώνα με την Αγγλία στο Μουντιάλ.

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Φίλαθλοι της Νορβηγίας | ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Οι Νορβηγοί φίλαθλοι συνεχίζουν να κλέβουν τις εντυπώσεις στο Μουντιάλ 2026, όχι μόνο με τη δυναμική παρουσία τους στις εξέδρες, αλλά και με τα ξεχωριστά δρώμενα που οργανώνουν πριν από τους αγώνες της εθνικής τους ομάδας.

 

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο προημιτελικό απέναντι στην Αγγλία στο Μαϊάμι (00:00, ΕΡΤ1), οι υποστηρικτές της Νορβηγίας δημιούργησαν ξανά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, πραγματοποιώντας το χαρακτηριστικό «Viking Row».

Με συγχρονισμένες κινήσεις που παραπέμπουν σε κωπηλάτες πλοίου των Βίκινγκς, οι φίλαθλοι θέλησαν να εμψυχώσουν την ομάδα του Έρλινγκ Χάαλαντ και να της δώσουν την απαραίτητη ώθηση ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης, με στόχο την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

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