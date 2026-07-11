Μπορείτε να φανταστείτε άλλη από τη Λέχου στο «Ευτυχισμένοι μαζί»; Ηθοποιός είχε απορρίψει τον ρόλο

Η ηθοποιός Ελισάβετ Μουτάφη αποκάλυψε πως είχε δεχθεί πρόταση να παίξει τον ρόλο της Ελένης στο «Ευτυχισμένοι Μαζί», αλλά αρνήθηκε να συμμετάσχει στην παραγωγή, που έχει γίνει διαχρονική.

Βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ και όταν ρωτήθηκε εάν έχει υπάρξει στην καριέρα της πρόταση για ρόλο που δεν δέχθηκε, αλλά πήγε καταπληκτικά, αποκάλυψε ότι της είχαν κάνει την πρόταση.

«Έχω αρνηθεί ρόλο που τον έκανε άλλη ηθοποιός. Κακό δεν είναι να το πούμε, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι άκομψο για τη συνάδελφο. Και είναι και φίλη και σπουδαία ηθοποιός. Ευτυχισμένοι μαζί, Κατερίνα Λέχου, είναι φίλη μου» είπε.

Να περάσει σούπερ: «Η Κατερίνα Λέχου μου έφαγε τη δουλειά» είπε, χιουμοριστικά, ο Φάνης Λαμπρόπουλος.

«Είναι κουκλάρα, εξαιρετική ηθοποιός και πολύ καλό παιδί» είπε η κα Μουτάφη.

«Είχα μιλήσει με τον Γιάννη Μπέζο, αλλά είχα συμφωνήσει για το "Αν υπήρχες θα σε χώριζα"» συμπλήρωσε.