Αν και στο παρελθόν οι Έλληνες επώνυμοι δίσταζαν να μιλήσουν ανοιχτά για το κατά πόσο πιστοί είναι σε μια σχέση με την πλειοψηφία να θέλει να βγάζει προς τα έξω την εικόνα της «αγίας» και του «αγίου», ευτυχώς αυτό πλέον έχει αλλάξει και πολλοί δίνουν ρεαλιστικές απαντήσεις.

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Έτσι, δεν είναι λίγες οι διάσημες, αλλά και οι διάσημοι που έχουν παραδεχτεί σε κατά καιρούς συνεντεύξεις τους ότι «ναι», έχουν απατήσει σύντροφό τους, αναφέροντας παράλληλα για ποιον λόγο το έκαναν και αν το μετάνιωσαν.

Από την Άννα Βίσση και τη Μαρία Σολωμού μέχρι τον Κώστα Κόκλα και τον Θοδωρή Αθερίδη, ας δούμε οκτώ Έλληνες επώνυμους που έχουν μιλήσει ανοιχτά για το αν είναι πιστοί ή όχι και πολύ μας αρέσει.

Άννα Βίσση

Άννα Βίσση | Panik

Σε δηλώσεις της στο παρελθόν στην κάμερα της εκπομπής του Mega, «Πρωινό Mou», η Άννα Βίσση είχε δηλώσει πως αν και δεν είναι άπιστη, έχει απατήσει σύντροφό της γιατί του άξιζε.

«Έχω συγχωρέσει απιστία και ήταν μια καλή άσκηση στη ζωή μου. Μου πήρε χρόνο βέβαια, κι εκεί κατάλαβα πόσο αγαπούσα το συγκεκριμένο άτομο.

Έχω απιστήσει, αλλά δεν με έχουν πιάσει. Γενικά δεν είμαι άπιστη. Δεν μετάνιωσα. Του άξιζε!», είχε πει χαρακτηριστικά η απόλυτη Ελληνίδα σταρ.

Ναταλία Γερμανού

Ναταλία Γερμανού | Alpha

«Κάθε φορά που έβγαινα με έναν άνθρωπο ξέραμε ότι την επόμενη ημέρα το πρωί θα μας έπαιζαν οι εκπομπές και θα μας σχολίαζαν άλλες φορές χαριτωμένα κι άλλες φορές η 45άρα και το γκομενάκι της.

Είναι λυπηρό και με πιάνει θλίψη και για αυτό αποφάσισα από το 2016, που έληξε η σχέση με άνθρωπο που είχα από τον χώρο της showbiz, είπα ένα "ποτέ ξανά", ότι δεν θα μάθουν οι άνθρωποι του χώρου με ποιον είσαι, τι κάνεις, πού πας και γιατί. Ύψωσα τείχη.

Δεν τους ερωτεύτηκα όλους. Επίσης, δεν ήμουν σε όλους πιστή. Τις περισσότερες φορές που απίστησα ήταν από ανασφάλεια και για να έχω το άλλοθι ότι αν τελειώσει αυτή η σχέση, είχα κι εγώ λερωμένη τη φωλιά μου», είχε εξομολογηθεί πέρσι η Ναταλία Γερμανού στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη «Γυναίκα Μόνη Δεν Ψάχνει».

Δήμητρα Ματσούκα

Δήμητρα Ματσούκα | NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Secret της εφημερίδας «Παραπολιτικά», η Δήμητρα Ματσούκα είχε δηλώσει πως έχει απιστήσει και για αυτό τον λόγο ξέρει ότι δεν σημαίνει τίποτα και τη συγχωρεί.

«Έχω απατήσει, γιατί να νιώσω τύψεις; Θεωρώ πολύ λάθος και εγωιστικό να μη συγχωρείς την απιστία. Όσοι έχουμε απιστήσει, ξέρουμε ότι τελικά δεν σημαίνει τίποτα.

Συγχωρώ την απιστία. Είμαι συμφιλιωμένη με αυτό. Μπορεί να συμβεί στις καλύτερες οικογένειες», είχε αναφέρει η γνωστή ηθοποιός.

Τατιάνα Στεφανίδου

Τατιάνα Στεφανίδου | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Life & Style η Τατιάνα Στεφανίδου είχε παραδεχθεί πως στο παρελθόν είχε απατήσει σύντροφό της αν και το μετάνιωσε στη συνέχεια.

«Έχω απατήσει σε σχέση μου. Ουσιαστικά έγινε λίγο πριν τελειώσει η σχέση. Θα έπρεπε να έχω πει "τελειώνουμε, πάω παρακάτω". Το γεγονός ότι έγινε πριν πω το "αντίο" ήταν λάθος μου», είχε δηλώσει η γνωστή παρουσιάστρια.

Θοδωρής Αθερίδης

Όταν τον Δεκέμβριο του 2024 ο Θοδωρής Αθερίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «After Dark» του Θέμη Γεωργαντά και ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν έχει απατήσει σύντροφό του, εκείνος ξέσπασε σε γέλια.

«Έχω υπάρξει άπιστος, ναι. Ποιος σήμερα δεν είναι άπιστος; Αν έχω υπάρξει λες; Σήμερα σε αυτήν την εποχή που ζούμε, υπάρχει κάποιος που δεν έχει υπάρξει άπιστος; Όσο μεγαλώνεις κιόλας, αθροίζονται και χρόνια, άρα μεγαλώνει και το δείγμα», είχε πει χαρακτηριστικά (στο 5:40 του παρακάτω βίντεο) ο γνωστός ηθοποιός με τον Θέμη Γεωργαντά να βάζει και αυτός τα γέλια.

Στέφανος Μιχαήλ

Ο Στέφανος Μιχαήλ είχε βρεθεί πριν λίγο καιρό στο πλατό του Buongiorno και μεταξύ άλλων είχε συζητήσει με τη Φαίη Σκορδά και το θέμα απιστίας.

«Δεν μου αρέσει να παίζω με τα συναισθήματα των ανθρώπων. Δεν μου άρεσε ποτέ αυτό. Έχω απατήσει στο παρελθόν για άλλους λόγους, αλλά μετά το μετάνιωσα.

Έβλεπα και αλλιώς τότε τη ζωή. Όπως και να έχει, δεν ήταν σωστό, μετά από τον χωρισμό μου με την κοπέλα εκείνη αποφάσισα να μην παίζω με τις καρδιές των κοριτσιών».

Μαρία Σολωμού

Όσο η Μαρία Σολωμού παρουσίαζε το podcast της «Όσα Ξέρει η Μαρία» δεν ήταν λίγες οι φορές που διάφορες δηλώσεις της σχολιάζονταν έντονα και εξαίρεση δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν όσα είχε πει περί απιστίας.

Η γνωστή ηθοποιός, μάλιστα, μιλώντας στην κάμερα της Super Κατερίνα, είχε πει συμπληρωματικά:

«Δεν είναι μυστικό ότι με έχουν απατήσει όλες μου οι σχέσεις και τους έχω απατήσει και εγώ. Απλά είπα ότι τους απάτησα επειδή ακριβώς με έχουν απατήσει.

Μέχρι τα 30 κάτι εκδικιόμουν. Τη συγχωρώ την απιστία γιατί καταλαβαίνω ότι "δεν σήμαινε τίποτα". Η ιστορία έχει δείξει ότι πολλές φορές η απιστία μπορεί να βοηθήσει ένα ζευγάρι».

Κώστας Κόκλας

Κώστας Κόκλας | Κώστας Κόκλας

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Κώστας Κόκλας είχε παραδεχθεί πως αν και είναι σχεσάκιας, όταν φεύγει ο έρωτας «παίζει» αλλού, κάτι που είχε συμβεί και στον γάμο του.

«Είμαι... σχεσάκιας για χρόνια, αλλά όταν ξεθωριάζει ο έρωτας, "παίζω" αλλού, τι να κάνω; Έχω κάνει τρεις μεγάλες σχέσεις: η μία κράτησε επτά χρόνια, η άλλη τέσσερα και η τρίτη περίπου δέκα, με την Κατερίνα που κάναμε και παιδί.

Στα 30 χρόνια, έμεινα πιστός για μεγάλα διαστήματα, αλλά όταν θάμπωνε κάπως η αγάπη, είχα την ανάγκη να "είμαι" και αλλού»., είχε πει χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός.

Όταν δε είχε ερωτηθεί εάν είχε υπάρξει άπιστος στον γάμο του, ο Κώστα Κόκλας απάντησε: «Μόνο όταν εντάθηκε η φθορά του έρωτά μας».