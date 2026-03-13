Οι πιθανότητες πρόκρισης του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά του Europa League, μετά τη νίκη επί της Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός χθες (12/03) πέτυχε μία μεγάλη νίκη, επικρατώντας με 1-0 της Μπέτις για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Europa League και «κυνηγάει» την πρόκριση στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ, αν και αγωνίστηκε για περισσότερο από 30 λεπτά με παίκτη λιγότερο, εξαιτίας της αποβολής του Ανάς Ζαρουρί, δεν πτοήθηκε και κατάφερε να βρει το γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88΄ και κάπως έτσι έβαλε γερά θεμέλια πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς στο «Λα Καρτούχα».

