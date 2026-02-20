Oι ποινές της Euroleague σε Λεσόρ και Παναθηναϊκό

Με 8.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Ματίας Λεσόρ και με ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα για την αντίδρασή του μετά τον πανηγυρισμό του Μπόλντγουιν στο ματς Παναθηναϊκός-Φενέρ, ενώ η πράσινη ΚΑΕ τιμωρήθηκε αντίστοιχα με 22.000 ευρώ.
