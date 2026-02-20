Μενού

Oι ποινές της Euroleague σε Λεσόρ και Παναθηναϊκό

Η Euroleague ανακοίνωσε τα πρόστιμα σε Λεσόρ και Παναθηναϊκό για τα όσα έγιναν στο Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε, αλλά και το πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

O Ματίας Λεσόρ τη στιγμή του τραυματισμού | eurokinissi
Με 8.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Ματίας Λεσόρ και με ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα για την αντίδρασή του μετά τον πανηγυρισμό του Μπόλντγουιν στο ματς Παναθηναϊκός-Φενέρ, ενώ η πράσινη ΚΑΕ τιμωρήθηκε αντίστοιχα με 22.000 ευρώ.

