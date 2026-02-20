Οι πολυτιμότερες ομάδες του NBA για το 2026 - Από «χρυσό» το Τοπ 3

Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε το NBA τη σεζόν 2024-25, ενώ μάλιστα τρεις ομάδες του - οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Λος Άντζελες Λέικερς αποτιμώνται σε τουλάχιστον 10 δισ. δολάρια έκαστη. Τα μέσα έσοδα για τις 30 ομάδες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη ανήλθαν στα 416 εκατ. δολάρια, με ετήσιο ράλι 6,7%. Η μέση αξία κάθε franchise του NBA είναι τώρα 5,52 δισ. δολάρια, με άλμα 18% από τη χρονιά 2023-2024.

Οι σύλλογοι του NBA συγκεντρώνουν ποσά - ρεκόρ με κινητήριο μοχλό τζίρου το πακέτο δικαιωμάτων μετάδοσης από ΜΜΕ που ξεκίνησε με τη σεζόν 2025-26 και σύμφωνα με την S&P Global ανέρχεται σε 75,9 δισ. δολάρια. Τον Αύγουστο, το NBA ενέκρινε την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των «Κελτών» σε μια κοινοπραξία με επικεφαλής τον Μπιλ Τσίσολμ έναντι 6,1 δισ. δολαρίων.

