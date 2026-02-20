Τι συμβαίνει ανάμεσα σε Μαλέσκου-Κωνσταντάρα; Το σενάριο για τέλος της συνεργασίας στο OPEN

Δεν έδωσε το παρών στο πάρτι γενεθλίων της Ιωάννας Μαλέσκου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πυροδοτώντας εκ νέου τις φήμες περί ψυχρότητας στη σχέση μεταξύ των δύο συμπαρουσιαστών της πρωινής ζώνης του Open το Σαββατοκύριακο.

Η αλήθεια είναι πως και οι δύο αρχικά είχαν συμφωνήσει να κάνουν γκεστ εμφάνιση στο νέο τηλεπαιχνίδι του STAR «Το club του 1%», εν τέλει η Ιωάννα Μαλέσκου ενημέρωσε πως δεν θα μπορέσει στη συγκεκριμένη ημερομηνία μη γνωρίζοντας πως ο συμπαρουσιαστής της θα δώσει κανονικά το παρών. Και ενώ ο δημοσιογράφος σκόπευε μετά το γύρισμα να δώσει κανονικά το παρών στο πάρτι γενεθλίων εν τέλει λόγω καθυστέρησης δεν εμφανίστηκε.

Στο παρασκήνιο φημολογείται έντονα πως στο Open ήδη συζητείται ένα νέο τηλεοπτικό δίδυμο με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και άλλη συμπαρουσιάστρια η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν εν όψει τις επόμενης σεζόν δύο σημαντικές παράμετροι: Η μια είναι η μεγάλη άνοδος των ενημερωτικών εκπομπών του Open σε τηλεθέαση και φυσικά πως η επόμενη σεζόν θα είναι προεκλογική.

Άρα τον τελικό λόγο για τη διαμόρφωση των ζωνών θα έχει ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος που διατηρεί παράλληλα τη θέση του Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης με αυτή του Γενικού Διευθυντή τηλεόρασης και μέλους του Δ.Σ του καναλιού. Η δεύτερη παράμετρος είναι πως θα συνεχιστεί η συνεργασία του Open με τον Νίκο Κοκλώνη και ποιες ζώνες θα παραχωρηθούν στην Barking Well Media. Το μόνο βέβαιο λοιπόν είναι πως δεν πρόκειται να συνεχιστεί η συνεργασία Κωνσταντάρα – Μαλέσκου οι οποίοι βέβαια θα ολοκληρώσουν κανονικά την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν.



