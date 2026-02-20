Τι συμβαίνει ανάμεσα σε Μαλέσκου-Κωνσταντάρα; Το σενάριο για τέλος της συνεργασίας στο OPEN

Δεν έδωσε το παρών στο πάρτι γενεθλίων της Ιωάννας Μαλέσκου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πυροδοτώντας εκ νέου τις φήμες περί ψυχρότητας στη σχέση μεταξύ των δύο συμπαρουσιαστών της πρωινής ζώνης του Open το Σαββατοκύριακο.
Η αλήθεια είναι πως και οι δύο αρχικά είχαν συμφωνήσει να κάνουν γκεστ εμφάνιση στο νέο τηλεπαιχνίδι του STAR «Το club του 1%», εν τέλει η Ιωάννα Μαλέσκου ενημέρωσε πως δεν θα μπορέσει στη συγκεκριμένη ημερομηνία μη γνωρίζοντας πως ο συμπαρουσιαστής της θα δώσει κανονικά το παρών. Και ενώ ο δημοσιογράφος σκόπευε μετά το γύρισμα να δώσει κανονικά το παρών στο πάρτι γενεθλίων εν τέλει λόγω καθυστέρησης δεν εμφανίστηκε.
Διαβάστε ακόμα: Ολικό τηλεοπτικό come back της Μπέττυς Μαγγίρα: Το project που είναι φαβορί να την «κερδίσει»
Στο παρασκήνιο φημολογείται έντονα πως στο Open ήδη συζητείται ένα νέο τηλεοπτικό δίδυμο με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και άλλη συμπαρουσιάστρια η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν εν όψει τις επόμενης σεζόν δύο σημαντικές παράμετροι: Η μια είναι η μεγάλη άνοδος των ενημερωτικών εκπομπών του Open σε τηλεθέαση και φυσικά πως η επόμενη σεζόν θα είναι προεκλογική.
Άρα τον τελικό λόγο για τη διαμόρφωση των ζωνών θα έχει ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος που διατηρεί παράλληλα τη θέση του Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης με αυτή του Γενικού Διευθυντή τηλεόρασης και μέλους του Δ.Σ του καναλιού. Η δεύτερη παράμετρος είναι πως θα συνεχιστεί η συνεργασία του Open με τον Νίκο Κοκλώνη και ποιες ζώνες θα παραχωρηθούν στην Barking Well Media. Το μόνο βέβαιο λοιπόν είναι πως δεν πρόκειται να συνεχιστεί η συνεργασία Κωνσταντάρα – Μαλέσκου οι οποίοι βέβαια θα ολοκληρώσουν κανονικά την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν.
