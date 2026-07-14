Οι θρυλικοί ποδοσφαιριστές που δεν κατάφεραν ποτέ να σηκώσουν Μουντιάλ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το αποκορύφωμα της καριέρας ενός ποδοσφαιριστή. Στην Ιστορία του όμως, υπήρξαν αρκετά ταλέντα που άλλαξαν το άθλημα και έμειναν για πάντα στις καρδιές των φιλάθλων στα γήπεδα του κόσμου. Το κατάφεραν χωρίς να σηκώσουν ποτέ τη χρυσή κούπα.

Γιόχαν Κρόιφ

Γιόχαν Κρόιφ | Barcelona

Όταν ο Κρόιφ έφυγε από τη ζωή το 2016, το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχασε έναν από τους πυλώνες του, μια ξεχωριστή προσωπικότητα που άφησε ένα ξεχωριστό, ανεξίτηλο στίγμα. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ιστορία του αθλήματος, ένας από τους σημαντικότερους προπονητές. Στο Μουντιάλ του 1974, η Ολλανδία με αρχηγό τον Κρόιφ ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Μέχρι που συνάντησε τη Δυτική Γερμανία στον τελικό και το σκορ διαμορφώθηκε στο 2-1.

Φέρεντς Πούσκας

Φέρεντς Πούσκας | Wikipedia

Ο «Καλπάζων Ταγματάρχης», ο θρυλικός Φέρεντς Πούσκας που οδήγησε την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας στον τελικό του Μουντιάλ του 1954 απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Σε έναν από τους πιο «βρώμικους» αγώνες, για τον οποίο χρόνια μετά αποκαλύφθηκε πως οι Γερμανοί ήταν ντοπαρισμένοι, η Ουγγαρία ηττήθηκε με 3-2. Ανεξαρτήτως αυτού, ο Πούσκας βρίσκεται πανάξια στο πάνθεον της ποδοσφαιρικής ιστορίας ως ένας από τους πλέον ταλαντούχους παίκτες του αθλήματος.

Όλιβερ Καν

Όλιβερ Καν | Bayern Munich

«Λένε να μαθαίνεις από τα λάθη σου αλλά τι να μάθω από αυτό το λάθος; Ότι έπρεπε να πιάσω την μπάλα;» είχε πει ο Όλιβερ Καν σε μια συνέντευξή του, χρόνια μετά τον τελικό του 2002 απέναντι στη Βραζιλία. Ο θηριώδης τερματοφύλακας με το παρατσούκλι «Τιτάνας» ήταν το απόρθητο τείχος της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. O Ρονάλντο όμως είχε διαφορετική γνώμη και με δύο τέρματα στέρησε από τον Καν αυτό που θα ήταν το αποκορύφωμα της καριέρας του.

Πάολο Μαλντίνι

Πάολο Μαλντίνι | Youtube

Με τα νέα για τον διορισμό του στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, οι απανταχού της γης φίλαθλοι της Σκουάντρα Ατζούρα αναθάρρησαν. Ο θηριώδης αμυντικός που πέρασε όλη του την καριέρα στη Μίλαν έχει μια ιστορία που τη ζηλεύουν πολλοί. Με το παρατσούκλι «Il Capitano», οδήγησε την Ιταλία στον ημιτελικό του 1990 και τον τελικό του 1994. Χωρίς αποτέλεσμα. Ίσως αυτό που δεν κατάφερε ως παίκτης, να το πετύχει ως προπονητής.

Ζίκο

Ο Ζίκο | Wikipedia

Όταν ένας παίκτης βαφτίζεται από τους φιλάθλους «Λευκός Πελέ», καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος του ταλέντου. Ο Ζίκο πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στη Φλαμένγκο και κατέκτησε όλους τους τίτλους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο συλλόγων. Στη Σελεσάο υπήρξε αναντικατάστατος και παρά την επιβλητική του παρουσία στα γήπεδα του Μουντιάλ, δεν κατάφερε ποτέ να αγγίξει την κορυφή.

Μισέλ Πλατινί

Μισέλ Πλατινί | Youtube

Κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» για τρεις χρονιές σερί, ο Μισέλ Πλατινί ήταν πάντα γρήγορος, ήξερε να ελέγχει την μπάλα και να «διαβάζει» το παιχνίδι. Οι Γάλλοι τον αποκαλούσαν «Le Roi» (βασιλιάς). Παρά τις τεράστιες ικανότητές του στο γήπεδο, δεν κατάφερε να αγγίξει τη χρυσή κούπα ποτέ. «Όταν ήμουν μικρός και έπαιζα μπάλα με τους φίλους μου, ήθελα πάντα να είμαι ο Πλατινί», είχε πει ο Ζινεντίν Ζιντάν. Αρκεί.

Λουίς Φίγκο

Λουίς Φίγκο | Youtube

«Το σχέδιό μας ήταν απλό: να δίνουμε την μπάλα στον Φίγκο» είχε πει ένας συμπαίκτης του στην Μπαρτσελόνα. Παρά την...προδοσία με το πέρασμα στη Ρεάλ Μαδρίτης, κανείς δεν μπορούσε να αρνηθεί ένα ποδοσφαιρικό ταλέντο με ταχύτητα, γρήγορη σκέψη και τρομερές ηγετικές ικανότητες. Μετά το 2002, οδήγησε την Πορτογαλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ το 2006 ανεπιτυχώς.

Γκαμπριέλ Μπατιστούτα

Γκαμπριέλ Μπατιστούτα | AS Roma

Πριν τον Μέσι, υπήρχε ο Μπατιστούτα. Ένας από τους καλύτερους επιθετικούς και σκόρερ όλων των εποχών, ο Μπατιστούτα είχε το μοναδικό ρεκόρ των 56 γκολ σε 78 αγώνες (μέχρι το 2016). Ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει δύο χατ-τρικ στην ιστορία του Μουντιάλ, δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην παγκόσμια κορυφή.

Νεϊμάρ

Νεϊμάρ | Associated Press

Στα 19 του, κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της χρονιάς για τη Nότια Αμερική. Από το 2022, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Σελεσάο. Για πολλούς, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει ποτέ η Βραζιλία. Για ορισμένους, έχει χαρακτηριστικά που ούτε ο Πελέ δεν είχε στο απόγειο της καριέρας του. Παρά τα κομπλιμέντα όμως, βρέθηκε σε τρία Μουντιάλ και τελειώνει φέτος τη διεθνή του καριέρα χωρίς να έχει φτάσει στην κορυφή.

Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς Πορτογαλία - Ισπανία | ΑΠΕ-ΜΠΕ/MIGUEL A. LOPES



Κορυφαίος σκόρερ του Champions League, o μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει 100 γκολ με τέσσερις διαφορετικές ομάδες. Δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Κορυφαίος παίκτης της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας που, παρά το ασύλληπτο ταλέντο του, δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην κορυφή του Μουντιάλ.