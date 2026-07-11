Όλο το παρασκήνιο της μεταγραφής που αλλάζει τα δεδομένα: Πώς ο ΠΑΟΚ κέρδισε την υπογραφή του Τσέντι Όσμαν

Το Gazzetta παρουσιάζει τις μυστικές επαφές του τελευταίου δεκαημέρου, το πλάνο που ανέλυσε στον Τσέντι Όσμαν ο τζένεραλ μάνατζερ του «δικεφάλου» Γιώργος Τσιάρας, το όραμα του αφεντικού της ΚΑΕ Αριστοτέλη Μυστακίδη και του Αντρέα Τρινκιέρι, αλλά και το μεγάλο «όχι» του Τούρκου φόργουορντ σε Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Εφές.



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