Νέες εξελίξεις όσον αφορά στην έρευνα για τον εμπρησμό της Marfin το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων. Η γυναίκα που αναζητείται επικοινώνησε με τις Αρχές και δηλώνει πως θα επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα, από τη Βρετανία.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, η 46χρονη κάλεσε τις ελληνικές Αρχές δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, για να αποδείξει την αθωότητά της.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας «παρούσα» στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία.

Στη συνέχεια, κάλεσε τον δικηγόρο της και ενημέρωσε ότι θα βρεθεί άμεσα στην Ελλάδα, ίσως και την Δευτέρα.

Σημειώνεται πως την Τρίτη, οι άλλοι δύο συλληφθέντες, δύο άνδρες 42 ετών, αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον της ανακρίτριας.

Πώς κινείται η έρευνα

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών εξετάζονται και στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση φωτογραφικού υλικού με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογραφίες που αναλύθηκαν από τους αστυνομικούς αφορούν διακοπές της ομάδας που είχε δράσει στη Marfin το 2010.

Το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν πρόσωπα, κινήσεις και πιθανές συνδέσεις που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς με την επιστροφή της 46χρονης και την παρουσία των εμπλεκομένων ενώπιον της Ανακρίτριας αναμένεται να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την πορεία της έρευνας.

Διασωθείσα: «Εμένα δεν με πείθουν τα περί ανώνυμου email»

Την ίδια ώρα, η επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη, η γυναίκα σύμβολο από εκείνη την ημέρα, εμφανίστηκε επιφυλακτικοί όσον αφορά στις εξελίξεις.

Μιλώντας στο OPEN και αναφερόμενη στο ανώνυμο email που ξεκλείδωσε την έρευνα είπε: «Αποφάσισε κάποιος να μιλήσει τώρα, μετά από 16 χρόνια, και έστειλε αυτό το ανώνυμο email; Εμένα δεν με πείθει».

«Για μας παραμένει δύσκολη η διαχείριση. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις, η αλήθεια είναι ότι, όπως έχω ξαναπεί, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι» σημείωσε.

«Η τόσων ετών καθυστέρηση να αποκαλύψει κάτι; Μας έχει κάνει πολύ δύσπιστους» εξήγησε η κα Καραγιάννη.

«Μέχρι να καταλάβουμε ότι είναι θεμελιωμένη σωστά η δικογραφία και ότι είναι τελικά αυτοί οι άνθρωποι, εμείς είμαστε πολύ επιφυλακτικοί» επεσήμανε.