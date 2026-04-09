Ξεκίνησαν οι πωλήσεις εισιτηρίων για τους Ολυμπιακοί Αγώνες Λος Άντζελες 2028 παγκοσμίως την Πέμπτη (9/4), έπειτα από μια πρώτη εβδομάδα προπωλήσεων σε τοπικό επίπεδο που, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, έσπασε κάθε ρεκόρ, επιδεικνύοντας έντονη αρχική ζήτηση για μια διοργάνωση που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ιδιωτικά έσοδα

Η οργανωτική επιτροπή «LA28» ανακοίνωσε ότι πούλησε περισσότερα εισιτήρια στην πρώτη εβδομάδα από κάθε προηγούμενη Ολυμπιάδα στο ίδιο χρονικό διάστημα, με όλα τα εισιτήρια της αρχικής φάσης να διατίθενται σε κατοίκους των περιοχών του Λος Άντζελες και της Οκλαχόμα Σίτι, παρά τα παράπονα για υψηλές τιμές, χρεώσεις και περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Oι διοργανωτές ανέφεραν ότι εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια των 28 δολαρίων -τα φθηνότερα στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων- εξαντλήθηκαν άμεσα, αν και ορισμένοι αγοραστές διαμαρτυρήθηκαν για το συνολικό κόστος, τις επιπλέον χρεώσεις και τη δυσκολία εύρεσης διαθέσιμων θέσεων.

«Η επιτυχία της τοπικής προπώλησης μιλά από μόνη της», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LA28, Ρέινολντ Χούβερ. «Είμαστε ενθουσιασμένοι από το επίπεδο ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού για τα εισιτήρια των Αγώνων».

Η παγκόσμια διάθεση, γνωστή ως «Drop 1», θα διαρκέσει έως τις 19 Απριλίου για όσους επιλέχθηκαν μέσω κλήρωσης και έλαβαν συγκεκριμένα χρονικά «παράθυρα» αγοράς. Εισιτήρια διατίθενται για διάφορα αγωνίσματα, συμπεριλαμβανομένων των τελετών έναρξης και λήξης.