Ολυμπιακοί Αγώνες: Εκτός κατηγορίας γυναικών οι τρανς αθλήτριες - Θα γίνεται τεστ βιολογικού φύλου

Μόνο αθλήτριες βιολογικού φύλου, το φύλο των οποίων θα καθορίζεται μέσω μιας εφάπαξ γενετικής εξέτασης, θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αγώνες της γυναικείας κατηγορίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), αποκλείοντας έτσι τις τρανς αθλήτριες.

Σύμφωνα με το Reuters, η ΔΟΕ παρουσίασε τη νέα της πολιτική, μετά από διαβούλευση 18 μηνών, σχετικά με την προστασία της γυναικείας κατηγορίας των αγώνων, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για τη θέσπιση ενός καθολικού κανόνα για τους διαγωνιζόμενους στα γυναικεία αθλήματα υψηλού επιπέδου, μετά από χρόνια αντιπαραθέσεων.

Όλοι οι αθλητές που επιθυμούν να προκριθούν ή να συμμετάσχουν σε αγώνες της γυναικείας κατηγορίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 και μετά θα πρέπει να υποβληθούν σε γενετικό τεστ SRY για να καθοριστεί η επιλεξιμότητά τους.

«Με βάση επιστημονικά στοιχεία, η ΔΟΕ θεωρεί ότι η παρουσία του γονιδίου SRY είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής και αποτελεί εξαιρετικά ακριβή απόδειξη ότι ένας αθλητής έχει υποστεί ανδρική σεξουαλική ανάπτυξη», ανέφερε σε δήλωσή της η Επιτροπή.

Η ΔΟΕ είχε αρνηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να εφαρμόσει οποιονδήποτε γενικό κανόνα σχετικά με τη συμμετοχή των τρανσέξουαλ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το 2021 έδωσε οδηγίες στις διεθνείς ομοσπονδίες να καταρτίσουν τις δικές τους κατευθυντήριες γραμμές.

Η νέα πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, έκανε στροφή 180 μοιρών αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της τον Ιούνιο του περασμένου έτους, δηλώνοντας ότι ο οργανισμός της θα αναλάβει ηγετικό ρόλο για μια ενιαία προσέγγιση.

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμα και οι μικρότερες διαφορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας», ανέφερε η Κόβεντρι στη δήλωση. «Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα ήταν δίκαιο οι βιολογικοί άνδρες να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών. Επιπλέον, σε ορισμένα αθλήματα αυτό απλά δεν θα ήταν ασφαλές».

Οι νέοι κανόνες δεν έχουν αναδρομική ισχύ και δεν επηρεάζουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Υπάρχουν εξαιρέσεις, ανέφερε η ΔΟΕ, για σπάνιες περιπτώσεις διαταραχών της σεξουαλικής ανάπτυξης.

«Με τη σπάνια εξαίρεση των αθλητών με διάγνωση Συνδρόμου Πλήρους Αδυναμίας Αντίδρασης στα Ανδρογόνα (CAIS) ή άλλων σπάνιων διαφορών/διαταραχών στην ανάπτυξη του φύλου (DSDs) που δεν επωφελούνται από τις αναβολικές και/ή τις επιδράσεις της τεστοστερόνης που βελτιώνουν την απόδοση, κανένας αθλητής με θετικό αποτέλεσμα SRY δεν είναι επιλέξιμος για να αγωνιστεί στην κατηγορία των γυναικών σε διοργάνωση της ΔΟΕ», δήλωσε η ΔΟΕ.