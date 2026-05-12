Σταθερή άνοδος για τον Τσίπρα: Δεύτερη θέση και διψήφιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις

Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, μοιάζει αυτή τη στιγμή, βάσει των δημοσκοπήσεων ως η μοναδική που μπορεί να «πλήξει» τη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην πρωθυπουργός, εμφανίζεται σταθερά με διψήφιο ποσοστό και πάνω από το ΠΑΣΟΚ, τη στιγμή που και ο ίδιος στην τελευταία του εμφάνιση, τη Δευτέρα στο Χαλάνδρι, μίλησε ανοικτά για νίκη στις εκλογές!
Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε ουσιαστικά τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στον Ιούνιο, ωστόσο η παρουσία του στις δημοσκοπήσεις, δείχνουν πως ο έχει... ρεύμα.
Η «επιβεβαίωση» έρχεται από την τελευταία χρονικά δημοσκόπηση, της Interview, που δημοσιεύεται την Τρίτη στην εφημερίδα Political.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο Τσίπρας έρχεται δεύτερος στο ερώτημα «ποιον εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας» με ποσοστό 15,1% έναντι 31 του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποσοστά των κομμάτων, στο ερώτημα «Ποιον θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές την Κυριακή» το 26,8% απαντά Νέα Δημοκρατία, το 13,7% το κόμμα Τσίπρα, ενώ το 13,2% ΠΑΟΚ. Ψηλά, με 7,8% και το υπό δημιουργία κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.
Τέλος, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος της εταιρίας, η Νέα Δημοκρατία είναι οριακά πάνω από το 30%, το κόμμα Τσίπρα 2ο με 15,1% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 14,9%. Αντίθετα υπάρχει «εξαφάνιση» του ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό στο 1% ενώ το όριο του 3% ξεπερνούν τόσο η Αφροδίτη Λατινοπούλου (3,5%) όσο και το ΜέΡΑ 25 (3,5%) που είναι και το μοναδικό πρώην κοινοβουλευτικό κόμμα της Αριστεράς που το καταφέρνει.
