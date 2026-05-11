Χριστίνα Βίδου: Πώς άνοιξε το δελτίο του ΣΚΑΪ στη μετά Κοσιώνη εποχή

Η Χριστίνα Βίδου παρουσίασε το πρώτο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον τηλεοπτικό σταθμό.

H anchorwoman αποχαιρέτησε το κοινό από την τηλεοπτική στέγη που τη φιλοξένησε επί 20 χρόνια την περασμένη Παρασκευή (8/5). ««Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας και γαι τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς δεν έχουν τελειωμό», δήλωσε μεταξύ άλλων η Σία Κοσιώνη κατά την αποφώνησή της.

Η έμπειρη δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου καλησπέρισε το κοινό του ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 11/5 περνώντας κατευθείαν στην ειδησεογραφία χωρίς κάποιο σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου αναλαμβάνει το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, αφού ήταν εκείνη που στο παρελθόν κλήθηκε να αναλάβει τη θέση όταν η Σία Κοσιώνη χρειάστηκε να λείψει εκτάκτως, όπως την περίοδο που αντιμετώπισε πρόβλημα με την υγεία της.

Η Χριστίνα Βίδου αναμένεται να παραμείνει στη θέση της κεντρικής παρουσιάστριας του δελτίου του σταθμού τουλάχιστον για το υπόλοιπο της εβδομάδας, ενώ το δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου -στο οποίο μέχρι τώρα είχε το τιμόνι- θα παρουσιάσει ο Μάρκος Δεϊμέζης.

Παρόλα αυτά, μέχρι το τέλος της σεζόν το πιθανότερο είναι ότι θα δούμε και άλλα πρόσωπα στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου του σταθμού.

Ποια είναι η Χριστίνα Βίδου

Η σχέση της Χριστίνας Βίδου με τον ΣΚΑΪ κρατάει πολλά χρόνια, αφού η δημοσιογράφος ξεκίνησε την καριέρα της στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ 100,3 τον οποίο άκουγε πάντα και στο σπίτι της από τα παιδικά της χρόνια.

Στη συνέχεια μπήκε στη σύνταξη των ειδήσεων και σε εκπομπές.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2024 ήταν συμπαρουσιάστρια στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέσεις» και έπειτα επέστρεψε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ όπου μέχρι σήμερα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου.

Παράλληλα, από τον περασμένο Οκτώβριο βρίσκεται και στην παρουσίαση της εκπομπής «Η Ζωή σου Όλη» όπου προσωπικότητες ξετυλίγουν την πορεία τους.