Ολυμπιακός: 10 καλά, 5 κακά για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πάλι κέρδισε. Κι αυτό είναι καλό. Ο εθισμός στη νίκη, ακόμη και στα φιλικά, μόνο ευχάριστο μπορεί να είναι σε τέτοιο επίπεδο. Ναι, δεν έπαιξε μέχρι τώρα με θηρία, αλλά είναι έξι νίκες και μία ισοπαλία και δη σε ματς στο οποίο έχασε ρεκόρ ευκαιριών. Επιπλέον, τα περισσότερα φιλικά ήταν στις έδρες των αντιπάλων του-χθες τα εισιτήρια ήταν 14.322.

Ο Ολυμπιακός έστω αυτή τη φορά προς το τέλος του αγώνα, στο 74’, σκόραρε και πάλι, όπως και σε όλα τα άλλα παιχνίδια προετοιμασίας του, φτάνοντας τα 15 γκολ.

