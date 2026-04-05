Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Με μηχανοκίνητη πορεία οι οπαδοί της Ένωσης συνόδευσαν το πούλμαν προς Φάληρο

Οι οπαδοί της ΑΕΚ μετά τις «ντόπες» στους παίκτες στο ξενοδοχείο συνόδευσαν το πούλμαν της αποστολής μέχρι σε ένα κοντινό σημείο από το φαληρικό γήπεδο.

Το πούλμαν της ΑΕΚ
Το πούλμαν της ΑΕΚ | gazzetta
Κοντά στην ΑΕΚ λίγες ώρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο βρέθηκαν οι οπαδοί της Ένωσης, οι οποίοι όπως και χθες στην προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι και το απόγευμα της Κυριακής «ντόπαραν» ψυχολογικά την αποστολή των κιτρινόμαυρων.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ πήγαν στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ΑΕΚ και εμψύχωσαν τους παίκτες της ομάδας κατά την αναχώρησή τους για το «Γ. Καραϊσκάκης».

