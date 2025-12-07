Με το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ συνεχίζεται σήμερα η 9η αγωνιστική στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΑΕΚ στο ΣΕΦ αρχίζει στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Σπορ.

Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος αφού, πριν τη διακοπή, πέρασε και από το PAOK Sports Arena με την επικράτηση επί του ΠΑΟΚ με 92-81. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τις τρεις από τις τέσσερις «100άρες» που σημειώθηκαν σε παιχνίδια χωρίς παράταση (με Μαρούσι, Ηρακλή και Καρδίτσα).

Η ΑΕΚ πήγε στη διακοπή μετά τη νίκη της στο Μαρούσι, αφού ακολούθησε γι’ αυτήν το «ρεπό» της 8ης αγωνιστικής. Είναι στο 5-2 έχοντας κερδίσει τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε μακριά από το γήπεδο της. Πέρασε από τις έδρες του Κολοσσού, του Ηρακλή και του Αμαρουσίου ενώ δεν τα κατάφερε μόνο στο Περιστέρι.

Μπάσκετ: Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ - Κολοσσός 82-70

Προμηθέας - Μύκονος 103-83

Καρδίτσα - Ηρακλής 80-87

Περιστέρι - Μαρούσι 80-78

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 13:00 ΕΡΤ2 Σπορ

Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 16:00 ΕΡΤ2 Σπορ