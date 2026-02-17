Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ απόψε (17/02) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασού στο Ηράκλειο για τα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι δύο αντίπαλοι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Ηρακλή στο Ιβανώφειο για το πρωτάθλημα της Α1 το Σάββατο με 70-95 ενώ και στην Euroleague βρίσκονται μία ανάσα από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Από την άλλη πλευρά, η «Βασίλισσα» επικράτησε του ΠΑΟΚ με 88-71 στη Θεσσαλονίκη και τρέχει ένα εντυπωσιακό σερί 12 νικών σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα ζευγάρια του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης 17:00 ΕΡΤ2

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 20:00 ΕΡΤ2

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Μαρούσι/Άρης – Ολυμπιακός/ΑΕΚ 17:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 ΕΡΤ2