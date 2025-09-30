Ολυμπιακός: Άφιξη σε ένα ηλιόλουστο Λονδίνο και πάνω από 3.000 κόσμος στο πλευρό του

Από πολύ πρωί ήταν στο πόδι άπαντες στον Ολυμπιακό (Νέοι και πρώτη ομάδα) για το ταξίδι από την Αθήνα στο Λονδίνο.

Η αποστολή των Πειραιωτών πέταξε γύρω στις 10 πρωί και έπειτα από μια πτήση περίπου 4 ωρών αφίχθη στο Λονδίνο για το ιδιαίτερα δύσκολο ματς απέναντι στην Άρσεναλ.

Πρώτα θα διεξαχθεί ο αγώνας των Νέων (στις 15.00) και το βράδυ της πρώτης ομάδας (στις 22.00). Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως την αποστολή ακολούθησαν και παίκτες εκτός ευρωπαϊκής λίστας όπως ο Καμπελά.

