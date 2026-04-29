Ολυμπιακός: Αμφίβολοι για το Game 2 Ντόρσεϊ και Γουόρντ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ανέφερε πως είναι αμφίβoλοι για το Game 2 με τη Μονακό, οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ.
Συγκεκριμένα τόνισε πως αύριο θα ξέρει αν θα είναι στη διάθεσή του οι δύο παίκτες που αποχώρησαν τραυματίες από το Game 1, ενόψει του δεύτερου προημιτελικού κόντρα στου Γάλλους. Για τον Σάσα Βεζένκοβ ανέφερε πως έχει ράμματα, όμως θα παίξει κανονικά.
