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Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον ΜάκΙνταϊρ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το νέο του μεταγραφικό απόκτημα με μία εικόνα αλά Grand Theft Auto.

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Ανακοίνωσε τον ΜάκΙνταϊρ ο Ολυμπιακός
Ανακοίνωσε τον ΜάκΙνταϊρ ο Ολυμπιακός | Instagram/olympiacosbc
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Παίκτης του Ολυμπιακού για την επόμενη τριετία θα είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.
 

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