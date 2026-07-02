Η εκδίκηση των «πρώην» στην Καρυστιανού

Κάτι μοιάζει να έχει αλλάξει στα οργανωτικά της Ν.Δ μετά την ανάληψη της θέσης του γραμματέα του κόμματος απ’ τον Κώστα Κυρανάκη.

Τα κομματικά αντανακλαστικά μετά τις επιθέσεις σε τρία γνωστά στελέχη της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Τετάρτης ήταν άμεσα, με τον πρωθυπουργό να κάνει καταδρομική στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, όπου συνομίλησε με την πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, τον πατέρα της και άλλους τραυματίες από τις επιθέσεις με γκαζάκια.

Την ίδια ώρα για σήμερα το απόγευμα οργανώνεται κινητοποίηση μέσω της ΟΝΝΕΔ, αλλά σε απευθείας συνεννόηση με το κόμμα, έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

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Η ιστορία του Χατζηδάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην κυβέρνηση επικρατεί ικανοποίηση, ως και ανακούφιση, για τις πληρωμές που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ στους αγρότες (περίπου 700 εκατ. ευρώ) και δεν το κρύβουν.

Έτσι στη χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του app των βουλευτών, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο αντιπρόεδρος αναφέρθηκαν στο θέμα. Μάλιστα ο Κωστής Χατζηδάκης με μια εξομολογητική διάθεση έδωσε ένα σημαντικό παρασκήνιο που έγινε πέρυσι αρχές Ιουνίου.

«Ένα πρωί μου τηλεφώνησε ο πρωθυπουργός και μου είπε ότι δεν πάει άλλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΑΑΔΕ που τα κατάφερε με τις πληρωμές την περίοδο του κορονοϊού και τις πληρωμές των επιδομάτων μπορεί να τα καταφέρει και με τις πληρωμές των αγροτών».

Έτσι ξεκίνησε η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και βεβαίως ο αντιπρόεδρος υπενθύμισε την αμφισβήτηση που υπήρχε και εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

«Έχω την τύχη ή την ατυχία να ασχολούμαι με αμφιλεγόμενες παρεμβάσεις», είπε ο Χατζηδάκης. «Όταν ξεκινάει μια τέτοια προσπάθεια σχεδόν όλοι είναι απέναντι, ακόμα και οι πιο καλοπροαίρετοι, διότι όλοι θέλουν από την αρχή εξασφαλισμένο αποτέλεσμα».

Ο συμβιβασμός για τους αντιπεριφερειάρχες

Ο Μητσοτάκης έδωσε χθες και τυπικά το πράσινο φως στους εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες που το επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τη ΝΔ, αρκεί βεβαίως να παραιτηθούν εντός Ιουλίου.

Πρόκειται για έναν ουσιαστικό συμβιβασμό με τους γαλάζιους βουλευτές που γκρίνιαζαν, καθώς οι παραιτήσεις των εν ενεργεία θα απαλείψουν τις ενστάσεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Αυτή την ώρα υπάρχουν πάνω από 10 αντιπεριφερειάρχες σε νομούς κυρίως της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και της Μακεδονίας, που ενδιαφέρονται για μια θέση στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο, αν και τώρα με το τελεσίγραφο του Μητσοτάκη θα πρέπει να το σταθμίσουν πιο προσεκτικά. Σε κάθε περίπτωση, η ΝΔ ξεκαθαρίζει ότι κανένα όνομα δεν είναι κλειδωμένο από τώρα.

Η εκδίκηση των «πρώην» στην Καρυστιανού

Η αποκάλυψη της υπόθεσης με την αγορά σπιτιού επί της οδού Ιουλιανού από εταιρεία με μέτοχο τη Μαρία Καρυστιανού κατά 50% είναι αυτό που λέμε… η εκδίκηση που τρώγεται κρύα.

Προφανώς, η Καρυστιανού μπορεί να φωτογραφίζει ως πηγή της διαρροής τον πρώην συνεργάτη της Βασίλη Κοκοτσάκη, με τον οποίον ήρθε σε ανοιχτή ρήξη τις προηγούμενες μέρες, δεν έχει όμως ιδιαίτερη σημασία ποιο είναι το κίνητρο.

Το ζήτημα είναι ότι οι δικαιολογίες μέσω «κύκλων» της κ. Καρυστιανού κάνουν το πράγμα χειρότερο για μια πολιτική αρχηγό που ξεκίνησε τη διαδρομή μιλώντας με επιθετικό τρόπο εναντίον των funds.

Τι λέει κοινώς η κ. Καρυστιανού; Ότι μπήκε στη συγκεκριμένη εταιρεία (με 50% και διαχειρίστρια), προκειμένου να διευκολύνει τον πρώην σύντροφο Μωϋσίδη, ο οποίος ήταν φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και ότι δεν είναι πραγματική διαχειρίστρια, γιατί όλη τη δουλειά την έκανε ο Μωϋσίδης.

Οι «κύκλοι» δε το κάνουν ακόμα καλύτερο, λέγοντας ότι η Καρυστιανού «δεν θα μπορούσε να ασχολείται με τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία» την περίοδο που έγινε (Σεπτέμβριο του 2023), γιατί πριν λίγους μήνες είχε χάσει το παιδί της.

Τώρα, αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Δεν έκανε κανένα έγκλημα η γυναίκα, για να μην τρελαθούμε, αλλά μην ξορκίζεις κιόλας τους πλειστηριασμούς και είσαι μέτοχος κατά το ήμισυ σε εταιρεία που έχει αγοράσει σπίτι από ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.

Συνεννόηση μέσω πλατφόρμας

Τα «φάλτσα» που έχουν σημειωθεί από στελέχη της ΕΛΑΣ, κυρίως στο οικονομικό πρόγραμμα, μαθαίνω πως λύνονται εκτός από τα «ιδιαίτερα» που τους γίνονται και μέσω της πλατφόρμας του κόμματος.

Εντός του Ιουλίου θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα αλλά ήδη υπάρχει κρυφό τσατ για τα στελέχη επομένως μοιράζονται τις εμπειρίες τους αλλά και δίνονται και οδηγίες προς ναυτιλομένους για να αποφευχθούν περαιτέρω παραφωνίες. Μέσα στον μήνα πάντως θα μπορούν και τα μέλη του κόμματος ανοιχτά και ενεργά να συμμετέχουν στην πλατφόρμα του κόμματος.

Σε ετοιμότητα το κόμμα Τσίπρα

Εντός Ιουλίου θα πυκνώσουν και οι εμφανίσεις Τσίπρα και τομεαρχών. Από την Αττική θα συνεχίσει τις εξορμήσεις του ο πρώην πρωθυπουργός και στην συνέχεια θα επισκεφθεί και την επαρχία.

Τα μέλη της «σκιώδους κυβέρνησης» έχουν αρχίσει ήδη να συστήνονται στους πολίτες ενώ ο Αλέξης Τσίπρας δέχεται εισηγήσεις μέσα στον μήνα να κλείσει και η πλειονότητα των ψηφοδελτίων.

Επομένως αν το δεχθεί, το ποσοστό για τη συμμετοχή πρώην συντρόφων στα ψηφοδέλτια όντως θα είναι γύρω στο 5-10%. Ίσως αυτό να επιταχύνει και τις ευρύτερες εξελίξεις με πιο σύντομες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών.

Π. Χρηστίδης, ο πολιτικός που ενώνει

Μεχρι αργά χθες το βράδυ, σε μαγαζί στην πλατεία Καλογήρων, στη Δάφνη, σχεδόν 2.000 άτομα πέρασαν να ευχηθούν στον Παύλο Χρηστίδη για την γιορτή του.

Μάλιστα όπως λένε πρόσωπα που παρευρέθηκαν είχαν καιρό να δουν τόσα χαμόγελα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που έδωσε το παρών αλλά και στον ευδιάθετο Νίκο Ανδρουλακη. Άλλωστε ο Παύλος Χρηστιδης είναι ένα πρόσωπο που ενώνει.

Ο νέος Κώδικας, η νησιωτικότητα και η αντίδραση από το Νότιο Αιγαίο

H πρόβλεψη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κατάργηση του θεσμού των Επάρχων, έκανε τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, να ζητά τη συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την επίσημη αντίδραση του οργάνου.

Η παρέμβαση που ζητάει, όπως μαθαίνουμε δεν αφορά μόνο μια διοικητική αλλαγή. Στο Νότιο Αιγαίο εκτιμούν ότι τίθεται ζήτημα ουσιαστικής εκπροσώπησης των νησιών, ιδιαίτερα των μικρότερων, σε μια Περιφέρεια με έντονα χαρακτηριστικά πολυνησιωτικότητας.

Δεν είναι τυχαίο, υποστηρίζουν ότι το Σύνταγμα, στο άρθρο 101 παρ. 4, προβλέπει πως ο νομοθέτης και η διοίκηση οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών.