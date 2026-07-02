Η Ιωάννα Τούνη γύρισε από το Μπαλί και ξέσπασε μέσα από stories Instagram για όλα όσα έχει «ακούσει» τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τα posts της στα social media. δηλαδή το ένα βίντεο στο οποίο αναφερόταν η ίδια στον τραπεζικό της λογαριασμό και το δεύτερο βίντεο που μαζί με την κουμπάρα της, Στέλλα Πάσσαρη βρίσκονταν μέσα σε πισίνα και κουνούσαν πάκους με χαρτονομίσματα.

«Συμπεθέρες μου μόλις πάτησα το πόδι μου Ελλάδα μετά από υπερατλαντική πτήση... Και να πω ότι πέρα από κουρασμένη σωματικά, νιώθω και κουρασμένη ψυχικά με όλα όσα συμβαίνουν!

Κάπου έχω κουραστεί να είμαι ο εύκολος στόχος όταν πέφτουν τα νούμερα της τηλεόρασης! Κάθε φορά που δεν έχουν θέματα, δημιουργούν! Και το όνομά μου δυστυχώς είναι πάντα το στανταράκι του, γιατί "πουλάει".

Η Τούνη πουλάει, πάμε να τη διαλύσουμε με ψέματα και αισχρολογίες, να έχουμε δουλίτσα στο πάνελ! Τι αξία έχουν άλλωστε τα συναισθήματα ενός ανθρώπου! Αν πουλάει, είναι απλά ένα ακόμη εργαλείο - για να ανέβουν τα νούμερα - στον βούρκο αυτό της ελληνικής τηλεόρασης!», είπε η Ιωάννα Τούνη μέσα από διαδοχικά insta stories.

Μάλιστα, στο τρίτο story έδειξε σε κοντινό το χαρτονόμισμα που κουνούσε στο βίντεο με τη Στέλλα Πάσσαρη, λέγοντας: «Όταν η τρομερή δημοσιογραφία σου δεν μπορεί καν να ξεχωρίσει τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ με των 5 ευρώ! Απορώ που μερικοί άνθρωποι έχουν δημόσιο λόγο και βήμα στην τηλεόραση!».