Aπουσία στον Alpha: Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου

Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε το τηλεοπτικό κοινό της εκπομπής «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης, καθώς η Κατερίνα Καινούργιου απουσίαζε από το πλατό του Alpha. Στη θέση της κεντρικής παρουσιάστριας βρέθηκε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της ροής και έσπευσε αμέσως να καθησυχάσει τους τηλεθεατές, εξηγώντας τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία της παρουσιάστριας, λίγο πριν το μεγάλο φινάλε της σεζόν.

«Σήμερα και αύριο και καλό καλοκαίρι μετά, κανονικά. Λοιπόν, το Κατερινάκι μας, για σήμερα, δεν θα είναι μαζί μας», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, ο ίδιος πρόσθεσε:

«Μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, αλλά έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της και να ξεκουραστεί. Να της ευχηθούμε περαστικά, όχι γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα γιατί έχουμε την τελευταία εκπομπή και η Super Κατερίνα ρίχνει αυλαία».

Παρά την ξαφνική αυτή αλλαγή, η ομάδα της εκπομπής προετοιμάζεται πυρετωδώς για την αυριανή τελευταία μέρα προβολής, η οποία αναμένεται να είναι άκρως γιορτινή. Όπως αποκάλυψε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης:

«Αύριο θα κάνουμε πάρτι κανονικό! Τα παιδιά της παραγωγής έχουν ετοιμάσει μπαλόνια, ιστορίες, catering. Εμένα θα ‘ρθουν τα παιδάκια μου, θα ‘ρθουν τα παιδιά πάρα πολλών, του Συρίγου, θα κάνουμε πάρτι κανονικό».