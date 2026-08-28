Ολυμπιακός: Ανακοίνωση σχετικά με την ελληνοποίηση του Φαλ

Με βάση ένα ελληνικό δημοσίευμα που αφορά τις κινήσεις του Μουστάφα Φαλ για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε μία ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» ρωτάνε σχετικά με το ποιες διαδικασίες ακολούθησε ο πρώην σέντερ της ομάδας (και πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού) και αν έγινε σχετικό ερώτημα στην ΕΟΚ, πριν υπάρξει θετική εισήγηση.
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