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Πρόστιμο-μαμούθ στον 30χρονο μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη - Σοκάρει το βίντεο

Σύλληψη 30χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά από επικίνδυνη καταδίωξη και τροχαίο. Επιβλήθηκε πρόστιμο-μαμούθ 18.590 ευρώ για 18 παραβάσεις.

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Παραβιάσεις ΚΟΚ
Παραβιάσεις ΚΟΚ | Glomex / @megatv
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Στη σύλληψη ενός 30χρονου μοτοσικλετιστή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης (27/8), ύστερα από περιστατικό ακραία επικίνδυνης οδήγησης που κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα.

Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινούνταν ανάποδα σε ρεύματα κυκλοφορίας και μονοδρόμους στην ανατολική Θεσσαλονίκη, παραβιάζοντας συστηματικά και διαδοχικά πολλαπλούς κόκκινους σηματοδότες. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης από τις δυνάμεις της Αστυνομίας, ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο του δικύκλου στην προσπάθειά του να αποφύγει προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να προκληθούν υλικές ζημιές.

Αμέσως μετά την πτώση, ο 30χρονος προσπάθησε να επιβιβαστεί ξανά στη μοτοσικλέτα για να διαφύγει, ενώ κατά τη ακινητοποίησή του προέβαλε σθεναρή αντίσταση ασκώντας βία κατά των αστυνομικών. Τελικά συνελήφθη, ενώ από τον βεβαιωθέντα έλεγχο του επιβλήθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις του ΚΟΚ, οι οποίες επισύρουν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 18.590 ευρώ.

 

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