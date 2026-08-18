Ολυμπιακός: Το αναλυτικό πρόγραμμα προετοιμασίας και τα φιλικά

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα προετοιμασίας καθώς και τους φιλικούς αγώνες της ομάδας μπάσκετ, ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας με τους παίκτες που δεν απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων να υποβάλλονται στις 20 και 21 Αυγούστου σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, ώστε στη συνέχεια να αρχίσουν τις προπονήσεις.

Το πρόγραμμα

20/08 Εργομετρικές εξετάσεις

21/08 Ιατρικές εξετάσεις

30/08 Φιλικός αγώνας

04-06/09 6ο Crete International Basketball Tournament

11-13/09 International Basketball Tournament Cyprus - «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ»

18-19/09 Super Cup - Euroleague

24/09 Baskonia Vs Olympiacos (Euroleague)

26-27/09 Super Cup - GBL

29/09 Zalgiris Kaunas - Olympiacos (Euroleague)

01/10 Virtus Bologna - Olympiacos (Euroleague)

Η νέα σεζόν πλησιάζει!



Ο Πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, Ολυμπιακός, ξεκινά την προετοιμασία του με το βλέμμα και πάλι στην κορυφή!



Δείτε στο επίσημο site το αναλυτικό πρόγραμμα της ομάδας μας.https://t.co/V6ICkZeyVH#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 18, 2026