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Ολυμπιακός: Το αναλυτικό πρόγραμμα προετοιμασίας και τα φιλικά

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα της προετοιμασίας της ομάδας καθώς και τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

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Ολυμπιακός - μπάσκετ
Μιλουτίνοφ, Ουόκαπ και Παπανικολάου | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα προετοιμασίας καθώς και τους φιλικούς αγώνες της ομάδας μπάσκετ, ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας με τους παίκτες που δεν απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων να υποβάλλονται στις 20 και 21 Αυγούστου σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, ώστε στη συνέχεια να αρχίσουν τις προπονήσεις.

Το πρόγραμμα

  • 20/08 Εργομετρικές εξετάσεις
  • 21/08 Ιατρικές εξετάσεις
  • 30/08 Φιλικός αγώνας
  • 04-06/09 6ο Crete International Basketball Tournament
  • 11-13/09 International Basketball Tournament Cyprus - «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ»
  • 18-19/09 Super Cup - Euroleague
  • 24/09 Baskonia Vs Olympiacos (Euroleague)
  • 26-27/09 Super Cup - GBL
  • 29/09 Zalgiris Kaunas - Olympiacos (Euroleague)
  • 01/10 Virtus Bologna - Olympiacos (Euroleague)

 

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