Ολυμπιακός: Από ποιο γκρουπ παικτών δεν άφησε κανένα εκτός λίστας ο Μεντιλίμπαρ

Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο gazzetta κάποια πράγματα για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.

mentilibar.jpg
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. | AP Photo/Jose Breton
Ποιο είναι το πιο βασικό στοιχείο της λίστας του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ;

Μα πολύ απλά ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν άφησε έξω ούτε ένα παίκτη του περσινού ρόστερ! Όλους τους συμπεριέλαβε στη λίστα, ξένους κι Έλληνες. Λέγοντας με τον πιο σαφή τρόπο ότι πρώτα στηρίζεται σε αυτούς που ξέρει και αυτούς που τον ξέρουν-να βάλουμε μέσα σε αυτούς και μία μεταγραφή, που είναι περισσότερο επιστροφή, τον Ποντένσε.

