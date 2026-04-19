Ολυμπιακός - Άρης LIVE από το ΣΕΦ για το πρωτάθλημα

Τον Άρη υποδέχεται στο ΣΕΦ ο πρώτος και αήττητος στη βαθμολογία, Ολυμπιακός, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Άρης Live στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την εντός έδρας νίκη επί της Μυκόνου μέσα από την οποία έκανε το 22/22 στο φετινό Πρωτάθλημα. Ήταν ένα ξεχωριστό παιχνίδι αφού σε αυτό ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τις 200 νίκες Πρωταθλήματος στον «ερυθρόλευκο» πάγκο. Έγινε μάλιστα μόλις ο 2ος στην ιστορία της Stoiximan GBL που έφτασε σε αυτόν τον αριθμό νικών με μία ομάδα, μετά τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς που μέτρησε 382 νίκες στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Στα οχτώ παιχνίδια σταμάτησε το σερί των οχτώ νικών για τον Άρη που ηττήθηκε προχθές από τον ΠΑΟΚ στο PAOK Sports Arena, φτάνοντας τις 400 ήττες σε 858 παιχνίδια κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL. Έτσι έχει πια μόνο μαθηματικά ελπίδες για την είσοδο του στην τετράδα της κανονικής περιόδου, δεδομένου ότι υπάρχει και η εκκρεμότητα του αγώνα με το Περιστέρι την επόμενη Τετάρτη (22/4).