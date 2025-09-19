Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο σε φιλικό αγώνα απόψε (19/09) στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης, με τζάμπολ στις 20:30 ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.

Λίγες ώρες νωρίτερα (18:00) η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πλέον στη διάθεσή του και τους διεθνείς που επέστρεψαν από το Eurobasket, συγκεκριμένα τους: Παπανικολάου, Λαρεντζάκη, Ντόρσεϊ και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Εκτός μάχης είναι ο Κίναν Έβανς που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων για 15-20 μέρες.