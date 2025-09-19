Μενού

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο απόψε (19/09) σε φιλικό αγώνα στο πλαίσιο του τουρνουά της Κρήτης.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Φουρνιέ
Ο Φουρνιέ σε φιλικό αγώνα Ολυμπιακός - Παρί | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο σε φιλικό αγώνα απόψε (19/09) στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης, με τζάμπολ στις 20:30 ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.

Λίγες ώρες νωρίτερα (18:00) η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πλέον στη διάθεσή του και τους διεθνείς που επέστρεψαν από το Eurobasket, συγκεκριμένα τους: Παπανικολάου, Λαρεντζάκη, Ντόρσεϊ και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Εκτός μάχης είναι ο Κίναν Έβανς που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων για 15-20 μέρες. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ