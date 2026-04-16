Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (16/04) στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο για την 38η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη απόψε σφραγίζουν την πρωτιά στη regular season και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τους Φουρνιέ και Νιλικίνα που επιστρέφουν.
Αντίθετα, δεν υπολογίζονται οι Τζόουνς και Μόρις.
Η ιταλική ομάδα δεν διεκδικεί θέση στην πρώτη δεκάδα καθώς βρίσκεται στην 14η θέση με ρεκόρ 17-20.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.