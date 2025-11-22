Ολυμπιακός - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο σήμερα (22/11) για την 11η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Οι «ερυθρόλευκοι» με το μυαλό στο μεγάλο ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League την επόμενη Τετάρτη (26/11), θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Την περασμένη αγωνιστική οι Πειραιώτες επικράτησαν της Κηφισιάς με 3-1.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεση του τόσο τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη όσο και τον Μπρούνο Ονιμαέτσι ενώ συμπεριλήφθηκε ο Μπότης αλλά και ο Ντάνι Γκαρθία που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Από την άλλη πλευρά, οι Περιστεριώτες θα έχουν στον πάγκο τους τον Ντούσαν Κέρκεζ. Ο Ατρόμητος ηττήθηκε με 1-0 από τον Βόλο την 10η αγωνιστική.

Η βαθμολογία (10η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 25 ΠΑΟΚ 23 ΑΕΚ 22 Βόλος 18 Λεβαδειακός 18 Παναθηναϊκός 15 Άρης 13 Κηφισιά 12 Παναιτωλικός 11 Ατρόμητος 9 Αστέρας AKTOR 7 ΑΕΛ Novibet 7 ΟΦΗ 6 Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 19:30

Ολυμπιακός - Ατρόμητος 20:00

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 17:00

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 19:00

ΑΕΚ - Άρης 21:00

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βόλος - Λεβαδειακός 18:00

ΑΕΛ - ΟΦΗ 20:00