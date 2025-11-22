Μενού

Ολυμπιακός - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ολυμπιακός εναντίον Ατρόμητου σήμερα (22/11) για την 11η αγωνιστική της Superleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός - Άρης
Στιγμιότυπο από το ματς Ολυμπιακός - Άρης | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο σήμερα  (22/11) για την 11η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Οι «ερυθρόλευκοι» με το μυαλό στο μεγάλο ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League την επόμενη Τετάρτη (26/11), θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Την περασμένη αγωνιστική οι Πειραιώτες επικράτησαν της Κηφισιάς με 3-1.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεση του τόσο τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη όσο και τον Μπρούνο Ονιμαέτσι ενώ συμπεριλήφθηκε ο Μπότης αλλά και ο Ντάνι Γκαρθία που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Από την άλλη πλευρά, οι Περιστεριώτες θα έχουν στον πάγκο τους τον Ντούσαν Κέρκεζ. Ο Ατρόμητος ηττήθηκε με 1-0 από τον Βόλο την 10η αγωνιστική.

Η βαθμολογία (10η αγωνιστική)

  1. Ολυμπιακός 25
  2. ΠΑΟΚ 23
  3. ΑΕΚ 22
  4. Βόλος 18
  5. Λεβαδειακός 18
  6. Παναθηναϊκός 15
  7. Άρης 13
  8. Κηφισιά 12
  9. Παναιτωλικός 11
  10. Ατρόμητος 9
  11. Αστέρας AKTOR 7
  12. ΑΕΛ Novibet 7
  13. ΟΦΗ 6
  14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

  • Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 19:30
  • Ολυμπιακός - Ατρόμητος 20:00

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

  • Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 17:00
  • ΠΑΟΚ - Κηφισιά 19:00
  • ΑΕΚ - Άρης 21:00

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

  • Βόλος - Λεβαδειακός 18:00
  • ΑΕΛ - ΟΦΗ 20:00

