Ολυμπιακός - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο σήμερα (22/11) για την 11η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.
Οι «ερυθρόλευκοι» με το μυαλό στο μεγάλο ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League την επόμενη Τετάρτη (26/11), θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Την περασμένη αγωνιστική οι Πειραιώτες επικράτησαν της Κηφισιάς με 3-1.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεση του τόσο τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη όσο και τον Μπρούνο Ονιμαέτσι ενώ συμπεριλήφθηκε ο Μπότης αλλά και ο Ντάνι Γκαρθία που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.
Από την άλλη πλευρά, οι Περιστεριώτες θα έχουν στον πάγκο τους τον Ντούσαν Κέρκεζ. Ο Ατρόμητος ηττήθηκε με 1-0 από τον Βόλο την 10η αγωνιστική.
Η βαθμολογία (10η αγωνιστική)
- Ολυμπιακός 25
- ΠΑΟΚ 23
- ΑΕΚ 22
- Βόλος 18
- Λεβαδειακός 18
- Παναθηναϊκός 15
- Άρης 13
- Κηφισιά 12
- Παναιτωλικός 11
- Ατρόμητος 9
- Αστέρας AKTOR 7
- ΑΕΛ Novibet 7
- ΟΦΗ 6
- Πανσερραϊκός 5
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
- Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 19:30
- Ολυμπιακός - Ατρόμητος 20:00
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
- Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 17:00
- ΠΑΟΚ - Κηφισιά 19:00
- ΑΕΚ - Άρης 21:00
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
- Βόλος - Λεβαδειακός 18:00
- ΑΕΛ - ΟΦΗ 20:00
