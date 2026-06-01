Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι δύο στόπερ που τον ενδιαφέρουν

Κινητικότητα υπάρχει στον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν μια ποιοτική ενίσχυση στα μετόπισθεν. Οι Πειραιώτες έχουν θέσει μεταξύ άλλων ως ξεκάθαρο στόχο την απόκτηση σέντερ μπακ.

Ένας προορίζεται να πλαισιώσει τους Παναγιώτη Ρέτσο και Λορέντζο Πιρόλα, την ώρα που ο Ισίδωρος Κουτσίδης θα πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητικότητα για δύο παίκτες, οι οποίοι αμφότεροι μένουν ελεύθεροι από τις ομάδες τους στο τέλος του Ιουνίου.

