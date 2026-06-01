Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ: Ο λαμπερός γάμος στη Μεσσηνία και η φωτογραφία με την Τζένη Μπαλατσινού

Το απόγευμα του Σαββάτου (30/5) η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στο Κάστρο της Πύλου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με την κόρη της Τζένης Μπαλατσινού να μοιράζεται χθες (31/5) μέσα από stories στο Instagram μοναδικές στιγμές από την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ είχαν παντρευτεί και με πολιτικό γάμο στην Αμερική τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά θέλησαν να κάνουν και μια γαμήλια τελετή και στην Ελλάδα, έχοντας μαζί τους οικογένεια, συγγενείς και φίλους με τους οποίους στη συνέχεια διασκέδασαν στη δεξίωση που ακολούθησε.

Μέσα από τα stories τόσο της Αμαλίας Κωστοπούλου όσο και της Τζένης Μπαλατσινού μπορούμε να πάρουμε μια γεύση τόσο από τις προετοιμασίες πριν το γάμο όσο και από την τελετή και το πάρτι όπου το κέφι χτύπησε «κόκκινο» με τους καλεσμένους να σηκώνουν τις καρέκλες της νύφης και του γαμπρού.

Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ | @amalia - Instagram

Τζέικ Μέντγουελ - Αμαλία Κωστοπούλου - Τζένη Μπαλατσινού | @amalia - Instagram

Οικογενειακή φωτογραφία από τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ | @amalia - Instagram

Αμαλία Κωστοπούλου Τζέικ Μέντγουελ | @amalia - Instagram

Πλάνα από τον παραμυθένιο γάμο του ζευγαριού προβλήθηκαν σήμερα (1/6) το πρωί και από το Buongiorno και μπορείτε να τα δείτε στη συνέχεια.