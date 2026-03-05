Μενού

Ολυμπιακός: Off Βεζένκοβ-Γουόκαπ με Παναθηναϊκό, αμφίβολος ο Μόρις

Οι Σάσα Βεζένκοβ και Τόμας Γουόκαπ δεν θα μπορέσουν να παίξουν στο ματς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ την Παρασκευή (06/05, 21:15).

Βεζένκοφ - Ουόκαπ
Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ | Eurokinissi
Mε σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός.

Οι Βεζένκοβ και Γουόκαπ δεν προπονήθηκαν με την υπόλοιπη ομάδα την Πέμπτη το μεσημέρι και έτσι δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στο μεγάλο ντέρμπι της Euroleague, την Παρασκευή το βράδυ, στις 21:15 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

 

