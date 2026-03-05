Ολυμπιακός: Off Βεζένκοβ-Γουόκαπ με Παναθηναϊκό, αμφίβολος ο Μόρις

Mε σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός.
Οι Βεζένκοβ και Γουόκαπ δεν προπονήθηκαν με την υπόλοιπη ομάδα την Πέμπτη το μεσημέρι και έτσι δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στο μεγάλο ντέρμπι της Euroleague, την Παρασκευή το βράδυ, στις 21:15 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
