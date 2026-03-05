Ο ηθοποιός Τζίμ Κάρεϊ, όταν υποδύθηκε τον κωμικό Άντι Κάουφμαν, έναν πρωτοποριακό performer που «χανόταν» σε κάθε χαρακτήρα που δημιουργούσε και καταργούσε τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, είχε βαδίσει στα βήματα του. Είχε γίνει ο Άντι Κάουφμαν. Χρόνια αργότερα, σε ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Netflix για εκείνη την εντυπωσιακή μεταμόρφωση του, για τις ανάγκες της ταινίας "Man on The Moon", είχε πει:

«Συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να χάσω τον εαυτό μου σε έναν χαρακτήρα. Μπορούσα να γίνω κάποιος άλλος. Και μετά αναρωτήθηκα: Αν μπορώ να αφήσω τον Τζιμ Κάρεϊ στην άκρη, τότε ποιος είναι ο Τζιμ Κάρεϊ;»

Tην περασμένη εβδομάδα, ο Τζιμ Κάρεϊ εμφανίστηκε στην τελετή απονομής των βραβείων César στο Παρίσι. Είχε βαμμένα μαλλιά μέχρι τους ώμους, εμφανώς πιο γεμάτα και λεία χαρακτηριστικά προσώπου και αναζωογονημένα βλέφαρα. Επίσης, μιλούσε στα γαλλικά. Ήταν σαν μια A.I εκδοχή του εαυτού του, προγραμματισμένη να μιλάει γαλλικά. Άπταιστα γαλλικά.

Θεωρίες συνομωσίας

Οτιδήποτε ξεφεύγει της σοβαρότητας και αγκαλιάζει το σουρεαλισμό στις μέρες μας, είναι «φρέσκο ψωμάκι» για τους συνομωσιολόγους. Ο Τζιμ Κάρεϊ μίλησε ξαφνικά στα γαλλικά και άρχισαν αμέσως οι θεωρίες συνομωσίας.

Κάποιοι πίστεψαν ότι έστειλε έναν σωσία, ως μια ένδειξη ειρωνείας σε έναν κόσμο που αισθάνεται άβολα πια, σε οτιδήποτε κωμικό.

Άλλοι μίλησαν για τεχνητή νοημοσύνη (AI fakery) ή ακόμα και για κλωνοποίηση .

Ανασύρθηκαν παλιές συνεντεύξεις του στον David Letterman, όπου ο Κάρεϊ παραδεχόταν ότι χρησιμοποιούσε σωσίες για να ξεγελάει τους παπαράτσι.

Πίσω από τις μάσκες έρχεται ο Αλέξις (Στόουν)

Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο περίπλοκη όταν ο Βρετανός drag artist Αλέξις Στόουν, γνωστός για τις απίστευτες μεταμορφώσεις του σε διασημότητες, ισχυρίστηκε μέσω social media ότι εκείνος ήταν ο άνθρωπος κάτω από τη μάσκα στο Παρίσι. Δημοσίευσε φωτογραφίες με προσθετικά, περούκες και μακιγιάζ, πείθοντας προσωρινά ακόμα και σταρ όπως η Kέιτι Πέρι και η Μέγκαν Φοξ.

Ωστόσο, παρατηρητικοί σχολιαστές επισήμαναν ότι ο Stone συνήθως δεν κάνει φωνητικές μιμήσεις, κάτι που καθιστούσε δύσκολο το να μιλήσει γαλλικά στη σκηνή.

Η διάψευση

Οι διοργανωτές των βραβείων Cesar και συνεργάτιδα του Κάρεϊ, δήλωσαν από κοινού πως ναι, ο Κάρεϊ ήταν αυτός που είδαμε.

Ένα κάποιο συμπέρασμα

O Τζίμ Κάρεϊ δεν είναι απλά ένας κλόουν, θλιμμένος πίσω από το παρδαλό του πρόσωπο. Είναι ένας performer που φοράει μάσκες, παίζει κορώνα-γράμματα την ίδια του την ύπαρξη, πίσω από μια μάσκα.