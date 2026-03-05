Εν μέσω του πολέμου στον Κόλπο, διεξάγονται καλλιστεία για καμήλες με botox και υαλουρονικό

Τον απόλυτο παραλογισμό του κόσμου μας επιβεβαιώνει το ανήκουστο γεγονός πως στο Ομάν, μέσα στους καπνούς του πολέμου και στις βομβιστικές επιθέσεις με πυραύλους και drones -που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή- διεξήχθησαν καλλιστεία ομορφιάς για καμήλες!

Κι αν αυτό δεν ξαφνιάζει, υπάρχει και δεύτερη σοκαριστική πτυχή στο θέμα, καθώς πολλά ζώα που συμμετείχαν στο «Camel beauty show festival» έχουν υποστεί για αισθητικούς λόγους μία πρωτόγνωρη μορφή κακοποίησης με ενέσιμα εμφυτεύματα για καλλωπισμό!

Συγκεκριμένα, ορισμένες καμήλες που παίρνουν μέρος στα καλλιστεία αυτά έχουν υποβληθεί σε ενέσεις υαλουρονικού οξέος, μπότοξ και σιλικόνης για να αποκτήσουν πιο έντονα χαρακτηριστικά στο κεφάλι τους (να τονιστούν δηλαδή τα χείλη, η μύτη και τα βλέφαρα) και πιο ομοιόμορφη καμπούρα στη ράχη τους.

Η επιτροπή που διεξήγαγε τα καλλιστεία στο Ομάν απέκλεισε για αισθητικές παρεμβάσεις ως «ντοπαρισμένες» 20 καμήλες, ενώ αντίστοιχα καλλιστεία πραγματοποιούνται συστηματικά στην Σαουδική Αραβία, όπου πέρσι αποκλείστηκαν 40 καμήλες για τον ίδιο λόγο.

Τα έπαθλα σε αυτό του είδους τα καλλιστεία φτάνουν τα 60 εκατομμύρια $ και οι καμήλες που βραβεύονται ξεχωρίζουν ως ιδανικά ζώα για αναπαραγωγή.

Να σημειωθεί ότι στη Μέση Ανατολή πλέον οι καμήλες δεν χρησιμοποιούνται ως μεταφορικά ζώα όπως συνέβαινε παλαιότερα -παρά μόνο σε απομακρυσμένες περιοχές. Κυρίως πλέον χρησιμοποιούνται και εκτρέφονται για παραγωγή γάλακτος και κρέατος.

Παγκόσμιες αντιδράσεις προκαλεί το γεγονός ότι τα ζώα που συμμετέχουν στα καλλιστεία Camel beauty show festival υφίσταται κακοποίηση, με εμφυτεύματα που έχουν σοβαρότατες επιπλοκές στην υγεία τους, καθώς τα συστατικά τους δημιουργούν νευρολογικά προβλήματα και φλεγμονές στο σώμα τους.