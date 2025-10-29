Μενού

Ολυμπιακός - Βόλος 5-0: Σαρωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίους Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν

Εντυπωσίασε ο Ολυμπιακός που συνέτριψε με 5-0 τον Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ολυμπιακός - Βόλος
Στιγμιότυπο από το ματς Κυπέλλου, Ολυμπιακός - Βόλος | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα ευχάριστο απόγευμα στο «Καραϊσκάκης» απέναντι στον Βόλο, τον οποίο συνέτριψε με 5-0 για το Κύπελλο Ελλάδος.

Πρόκειται για τη δεύτερη νίκη των «ερυθρολεύκων» στη league phase της διοργάνωσης, με τους Πειραιώτες να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση με πρωταγωνιστές τους Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν.

Το σκορ άνοιξε ο Μπιανκόν στο 5ο λεπτό ενώ ο Γιάρεμτσουκ έκανε το 2-0 στο 43'.

Στο εκρηκτικό πεντάλεπτο που ακολούθησε, οι γηπεδούχοι σκόραραν δύο ακόμα τέρματα με τον Γιάρεμτσουκ και τον Μπιανκόν να σημειώνουν ο καθένας το δεύτερο τέρμα τους.

Το τελικό 5-0 έγραψε ο Γιαζίτζι με πέναλτι στο 67'.

