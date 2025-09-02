Ολυμπιακός, Champions League: Πόσους βαθμούς χρειάζεται για να προκριθεί από τη League Phase

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη φάση των ομίλων του Champions League με έναν ξεκάθαρο στόχο: να καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τα Play Off. Οι θέσεις 1-8 θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολες, καθώς εκεί κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν ομάδες με τεράστια δυναμική όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ και η Μπάγερν. Συνεπώς, ο ρεαλιστικός στόχος των Ερυθρολεύκων είναι να βρεθούν στις θέσεις 9-24, κάτι που θα τους εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη συνέχεια στη διοργάνωση.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.