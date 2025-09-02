Ολυμπιακός, Champions League: Πόσους βαθμούς χρειάζεται για να προκριθεί από τη League Phase

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη φάση των ομίλων του Champions League με έναν ξεκάθαρο στόχο: να καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τα Play Off. Οι θέσεις 1-8 θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολες, καθώς εκεί κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν ομάδες με τεράστια δυναμική όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ και η Μπάγερν. Συνεπώς, ο ρεαλιστικός στόχος των Ερυθρολεύκων είναι να βρεθούν στις θέσεις 9-24, κάτι που θα τους εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη συνέχεια στη διοργάνωση.

