Μενού

Ολυμπιακός, Champions League: Πόσους βαθμούς χρειάζεται για να προκριθεί από τη League Phase

Το Football Meets Data υπολόγισε τους βαθμούς που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο Ολυμπιακός στη League Phase.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός στο φιλικό με τη Νάπολι | Εurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη φάση των ομίλων του Champions League με έναν ξεκάθαρο στόχο: να καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τα Play Off. Οι θέσεις 1-8 θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολες, καθώς εκεί κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν ομάδες με τεράστια δυναμική όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ και η Μπάγερν. Συνεπώς, ο ρεαλιστικός στόχος των Ερυθρολεύκων είναι να βρεθούν στις θέσεις 9-24, κάτι που θα τους εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη συνέχεια στη διοργάνωση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ