Ολυμπιακός, Έβανς: Ταξιδεύει για Ρόδο ο Αμερικανός

Ο Κίναν Έβανς πάει ολοένα και καλύτερα, με περισσότερες πιθανότητες να επιστρέψει νωρίτερα στη δράση.

Κινάν Έβανς
Κινάν Έβανς | X / @Olympiakos_BC
Ο Κϊναν Έβανς αποτελεί τον μεγάλο άτυχο του Ολυμπιακού στην προετοιμασία για την σεζόν 2025 - 2026, με τον Αμερικανό να τραυματίζεται και να μένει εκτός δράσης τις τελευταίες ημέρες.

Όπως έγινε γνωστό στις 17/9, ο Κίναν Έβανς υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα, τραυματισμός που θα τον κρατήσει εκτός προπονήσεων για 15-20 μέρες, όπως ανέφερε η αρχική εκτίμηση. Παρόλα αυτά, η επιστροφή του ίσως και να μην είναι κάτι τόσο μακρινό όσο νομίζουμε.

