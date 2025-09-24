Ολυμπιακός, Έβανς: Ταξιδεύει για Ρόδο ο Αμερικανός

Ο Κϊναν Έβανς αποτελεί τον μεγάλο άτυχο του Ολυμπιακού στην προετοιμασία για την σεζόν 2025 - 2026, με τον Αμερικανό να τραυματίζεται και να μένει εκτός δράσης τις τελευταίες ημέρες.

Όπως έγινε γνωστό στις 17/9, ο Κίναν Έβανς υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα, τραυματισμός που θα τον κρατήσει εκτός προπονήσεων για 15-20 μέρες, όπως ανέφερε η αρχική εκτίμηση. Παρόλα αυτά, η επιστροφή του ίσως και να μην είναι κάτι τόσο μακρινό όσο νομίζουμε.

