Ολυμπιακός: Έκανε 39 σέντρες με τον Παναθηναϊκό και διέλυσε τον μέσο όρο του

Σέντρα, στη σέντρα και ξανά... σέντρα. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό και το Gazzetta καταπιάνεται με τον λόγο πίσω από αυτό το στυλ παιχνιδιού.

Ολυμπιακός - ΠΑΟ
Ολυμπιακός - ΠΑΟ | Eurokinissi
Μετά από 20 αγωνιστικές και συνολικά οκτώ ντέρμπι, ο Ολυμπιακός μετρά δύο νίκες απέναντι στο Big-5. Μία με τον Άρη και μία με την ΑΕΚ, αμφότερες στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όμως από εκεί και πέρα, έρχεται το... χάος, με αποκορύφωμα την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό (0-1), η οποία τον έριξε από την κορυφή της Stoiximan Superleague.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

