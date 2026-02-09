Ολυμπιακός: Έκανε 39 σέντρες με τον Παναθηναϊκό και διέλυσε τον μέσο όρο του

Μετά από 20 αγωνιστικές και συνολικά οκτώ ντέρμπι, ο Ολυμπιακός μετρά δύο νίκες απέναντι στο Big-5. Μία με τον Άρη και μία με την ΑΕΚ, αμφότερες στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Όμως από εκεί και πέρα, έρχεται το... χάος, με αποκορύφωμα την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό (0-1), η οποία τον έριξε από την κορυφή της Stoiximan Superleague.
