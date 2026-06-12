Ολυμπιακός: Έκανε καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

H «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ζήτησε να τιμωρηθεί ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τα story που ανέβασε κατά τη διάρκεια του Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL.

Επιπλέον, ζήτησαν να του επιβληθεί απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα έτος και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

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