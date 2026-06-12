Μενού

Ολυμπιακός: Έκανε καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Ολυμπιακός έκανε καταγγελία στον Δημήτρη Γιαννακόπολου, για τα story που ανέβασε κατά τη διάρκεια του Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Game 2 των τελικών | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

H «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ζήτησε να τιμωρηθεί ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τα story που ανέβασε κατά τη διάρκεια του Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL.

Επιπλέον, ζήτησαν να του επιβληθεί απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα έτος και πρόστιμο 100.000 ευρώ. 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ