Ολυμπιακός: Έκανε καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

H «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ζήτησε να τιμωρηθεί ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τα story που ανέβασε κατά τη διάρκεια του Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL.
Επιπλέον, ζήτησαν να του επιβληθεί απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα έτος και πρόστιμο 100.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Στέφανος Τραχανάς: «Η επιστήμη δεν με παρηγορεί απέναντι στο θάνατο»
- «Τραπ» και «Ρουφηχτό»: Οι κωδικές ονομασίες των ανήλικων που διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία
- Πορτοσάλτε για Μητσοτάκη και εκλογές: «Αν αυτό το λέτε σοβαρότητα, εγώ πάω πάσο»
- Λόπεζ: «Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από τους ηθοποιούς της ταινίας True Romance»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.